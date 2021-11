Felieton Romantyk sportu: Zapomniani niezapomniani

W lutym osierocił Rodzinę hokejową Adam Kopczyński olimpijczyk Sapporo 1972. Legenda ŁKS, na niebiańskich lodowiskach dołączył do klubowych ikon, Jurka Potza i Krzyśka Białynickiego. Brązowy medalista mistrzostw Polski 1971, 5-krotny mistrz Belgii. Zapowiadał się na świetnego piłkarza, zdobył z Cracovią wicemistrzostwo Polski juniorów.

Pięć dni później z Australii nadeszła hiobowa wieść. Zmarł „Czarodziej z Bielan” koszykarz Bolesław Kwiatkowski. Przybył do Łodzi za głosem serca, później wyemigrował z żoną Małgorzatą Smoleńską ŁKS, reprezentantką Polski w koszykówce, do Australii. Olimpijczyk Meksyk1968, zawodnik, później trener ŁKS, zdobył z podopiecznymi brązowy medal mistrzostw Polski 1978.

W marcu niepostrzeżenie odszedł Jan Skotnicki, największy w Polsce historyk zawodowego boksu. Autor dziesięciotomowego arcydzieła „Zawodowcy”. W 1972 roku razem z Jankiem i Andrzejem Struszczakiem zostaliśmy laureatami pierwszej edycji teleturnieju PKOl i TVP „Na olimpijskim szlaku”.

Także w marcu rozstał się z nami najstarszy łódzki olimpijczyk, 88-letni pływak Jerzy Boniecki. Olimpijczyk Helsinki 1952. Znakomity grzbiecista, ikona łódzkiego pływania i piłki wodnej. 13 razy mistrz Polski, 8 razy rekordzista Polski.

W maju pożegnał nas Andrzej”Johnny”Możejko. Obrońca Wielkiego Widzewa, w którym grał przez 12 lat. 2-krotny mistrz i 3-krotny wicemistrz Polski. Jeden z bohaterów pucharowych zwycięstw z Manchesterami, City i United, Juventusem Turyn. Furorę zrobiło Jego powiedzonko o jednym z klubowych kolegów kandydującego do Sejmu, z osła na posła.

W czerwcu do grona wielkich nieobecnych dołączył Ryszard Felisiak. Legenda ŁKS, twórca siatkówki kobiet w naszym klubie. Przez 20 lat pracy jako pierwszy trener wychował wiele reprezentantek Polski. W 1983 roku Jego wychowanki pod wodzą Jerzego Matlaka wywalczyły mistrzostwo Polski. W 1969 roku na mistrzostwach Europy juniorek, prowadzona przez Ryszarda reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce, grało pięć siatkarek ŁKS.

W czerwcu odszedł Adam Smelczyński. Sześciokrotny olimpijczyk, wicemistrz olimpijski w strzelaniu do rzutków Melbourne 1956. Lekarz stomatolog, ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. W tym okresie występował w łódzkich klubach, Kolejarzu, Spójni, Budowlanych.

W sierpniu zabrakło Czesława Florczaka, trenera podnoszenia ciężarów w ŁKS. Hala przy ulicy Zakątnej była dla Niego drugim domem. Jego wychowanka Dominika Misterska startowała na igrzyskach Pekin 2008. Był także trenerem drużyn narodowych juniorek i juniorów.

W sierpniu osamotnił nas Sławomir Odorowicz. Hokeista ligowej drużyny ŁKS w latach 1964-78, która wywalczyła brązowe medale mistrzostw Polski 1971. Po zakończeniu kariery pozostał w klubie będąc trenerem drużyny seniorów.

Nie unikniemy następnych pożegnań, powspominamy drogich nieobecnych, przypominając sobie cudowny kochany łódzki sport. ą