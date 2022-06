Ferdynard Kiepski żegna się z widzami. To już koniec popularnego serialu. Kiepscy znikają z anteny po 23 latach!

Kiepscy mówią żegnaj!

Można było się spodziewać takiej decyzji. W ostatnich miesiącach zmarło dwóch aktorów grających głównych bohaterów „Świata według Kiepskich”. To Dariusz Gnatowski i związany z Łodzią Ryszard Kotys. Pierwszy grał Arnolda Boczka, a drugi Mariana Paździocha. Obaj byli najbliższymi sąsiadami Ferdynanda Kiepskiego.

- Serial bez Boczka i Paździocha to już nie ten sam „Świat według Kiepskich” - twierdzą jego zagorzali fani. - Choć pojawiły się nowe postacie. Nikt nie zastąpi Paździocha i Boczka.

„Świat według Kiepskich” dzielił widzów. Jedni go krytykowali i wyśmiewali, inni uwielbiali. Do tych ostatnich należy Janusz Szczepański z Łodzi, 78-letni emerytowany matematyk. To jego ulubiony serial.