Ferie zimowe 2023 w województwie łódzkim. Kiedy będą ferie? Terminy ferii zimowych 2022/2023

FERIE ZIMOWE 2023

Pomimo iż ferie rozpoczynają się 16 stycznia w czterech województwach, to uczniowie mogą liczyć na dodatkowe wolne już 6 stycznia(piątek)! Jest to spowodowane świętem Trzech Króli, a co za tym idzie, uczniowie mogą liczyć na przedłużony weekend.

Pierwszymi czterema województwami, które skorzystają z dwutygodniowej przerwy będą województwa:

lubelskie,

łódzkie,

podkarpackie,

pomorskie,

śląskie.

W tym okresie w wielu województwach odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, które pozwolą na ciekawe i często aktywne spędzenie dwóch tygodni ferii zimowych.

KIEDY FERIE ZIMOWE?

Terminy ferii zimowych 2023 dla poszczególnych województw: