Fernando Santos może przyjechać na Widzew. Nowy selekcjoner chce poznać ekstraklasę

- Od dziś jestem Polakiem. Jestem jednym z Was. Będę teraz mieszkał w Warszawie, to jest dla mnie kluczowe - mówił selekcjoner. - Chcę dobrze poznać kulturę i mieszkańców. Proszę przyzwyczaić się do tego, że będziecie mnie tu często widzieć - dodał.

Nie jest wykluczone, że z Fernando Santosem spotkają się kibice Widzewa już w najbliższą sobotę. O godz. 17.30 Widzew zagra z Pogonią i śmiało można rzec, że to mecz na szczycie PKO Ekstraklasy. Gdzie, jak gdzie, ale na takich szlagierowych spotkaniach można się spodziewać nowego selekcjonera. Fernando Santos chce mieć doskonałe entree do polskiej ekstraklasy.

W Widzewie są gotowi na przyjęcie Portugalczyka ze wszelkimi honorami.

Fernando Santos zna się ze Zbigniewem Bońkiem. Widzewiak numer 1 był jednym z pierwszych, który powitał nowego selekcjonera. Napisał na twitterze: "Drogi panie Fernando. Witam w reprezentacji Polski, życzę powodzenia i sukcesów sportowych, abyśmy wszyscy czuli się jak w domu i mogli cieszyć się tym nowym wyzwaniem zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Uścisk" – napisał Zibi na twitterze po portugalsku.