Festiwal Komiksu 2022 w Łodzi program i bilety. MFKiG zaprasza 24 - 25 września 2022. W weekend 33. edycja Festiwalu Komiksu i Gier

Będzie okazja, by chwycić za pad i osobiście przekonać się, jakimi atutami dysponowały urządzenia tych firm - zachęcają organizatorzy. - Osoby preferujące bardziej aktualne rozwiązania sprzętowe otrzymają do dyspozycji najnowsze komputery i konsole oraz okazję, by zmierzyć się z innymi amatorami gier zręcznościowych. Pole do popisu będą mieli także miłośnicy gier tanecznych i wirtualnej rzeczywistości. Zmaganiom na ekranach towarzyszyć będą wykłady i rozmowy z udziałem dziennikarzy, badaczy, twórców niezależnych oraz reprezentantów czołówki krajowego gamedevu.