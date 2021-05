Festiwal Łódź Czterech Kultur 2021 pod hasłem: Przyszłość Teraz! Znamy pierwszą gwiazdę imprezy

Festiwal odbędzie się w dniach 10-18 września. Jego szczegółowy program ma być ogłoszony w czerwcu, ale już poznaliśmy pierwszą gwiazdę tegorocznej odsłony przedsięwzięcia. Będzie nią jedna z najważniejszych alternatywnych niemieckich grup muzycznych ostatnich dwóch dekad, The Notwist, która zaprezentuje utwory ze swojego najnowszego albumu „Vertigo Days”.

Organizatorzy imprezy zapowiadają, że w Łodzi wystąpią artyści z Izraela, Niemiec, Białorusi i Ukrainy; nie zabraknie także polskich wykonawców. Planowane są koncerty, także plenerowe, premierowe spektakle oraz interwencje artystyczne w tkance miasta. W programie znajdą się wątki typowo łódzkie - z okazji obchodów 200-lecia Łodzi Przemysłowej przewidziane jest wydarzenie teatralne nawiązujące do postaci Scheiblera.

„Miesiące bezruchu były dla nas ogromnym wyzwaniem, ale także przestrzenią na refleksję nad miejscem sztuki w mieście” - podkreślają organizatorzy festiwalu. - „Jak nigdy pragniemy, by wybrzmiał jej wspólnotowy charakter. Kultura stanowi rdzeń każdej wspólnoty i w obliczu wyzwań gra niebagatelną rolę scalającą. Festiwal Łódź Czterech Kultur jest wydarzeniem, które od lat przekonuje łodzian, że są wspólnotą zdolną do porozumienia mimo różnic oraz wspólnego działania, co szczególnie w czasach izolacji, zakazów i nakazów pozwala nie tracić z oczu solidarności i troski o siebie nawzajem”.