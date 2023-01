Festiwal pizzy w Łodzi. Menu i ceny na Jemy w Łodzi Pizza Fest 2023. Co można zjeść i za ile? Zdjęcia i ceny. Zobacz listę lokali Matylda Witkowska

Organizatorka festiwalu Izabella Borowska - na zdjęciu, podkreśla, że lokale zaszalały z doborem składników, wiec festiwal jest okazją do spróbowania pizzy z oryginalnymi dodatkami. - Ale ci, co kochają klasykę, też coś dla siebie znajdą - zapewnia Borowska. Na kolejnych zdjęciach zobaczcie jakie pizzerie biorą udział w Jemy w Łodzi Pizza Fest 2023 i jakie rodzaje pizzy oferują Krzysztof Szymczak Zobacz galerię (45 zdjęć)

Wielki festiwal pizzy Jemy w Łodzi Pizza Fest rozpoczyna się już w piątek (27 stycznia) w 30 restauracjach i pizzeriach w Łodzi. Do wyboru jest ponad 40 placków z dodatkami nie tylko w stylu włoskim. Co można zjeść podczas festiwalu i ile to kosztuje? Zobaczcie listę lokali oraz rodzaje pizz jakie oferują.