Filharmonia Łódzka nie tylko gra, ale też bawi i edukuje

Odkrywcy muzyki, Baby Boom Bum, Chór dla (nie)opornych - bywalcy Filharmonii Łódzkiej dobrze znają rozmaite przedsięwzięcia, dla najmłodszych i bardzo dorosłych, realizowane przez tę instytucję. Co ważne, dzięki takim właśnie działaniom grono melomanów i bywalców może systematycznie się zwiększać.

Pomysły są różnorodne, a poszczególne projekty już mocno zasłużone. Na przykład cykl koncertów i warsztatów „Odkrywcy muzyki” w tym roku obchodzi okrągły jubileusz 15-lecia funkcjonowania. Z tej okazji Filharmonia Łódzka zaprosi wszystkich mniejszych i większych melomanów do wspólnego świętowania. Jak co roku, cykl będzie okazją do grania, śpiewania, zabawy i zadawania sobie pytania: czym jest muzyka?

Nadchodzący cykl koncertów nosi tytuł „Wielka gra”.

- Zagramy o radość, zabawę, wolność, przyjaźń, dialog. Muzyka ma tyle znaczeń, warto o nią grać i warto przyjść do Filharmonii zagrać z nami - podkreślają pomysłodawcy.