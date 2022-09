Filip Starzyński w ŁKS, Maciej Kochaniak w Borucie, Jan Sobolewski w PKK, Mateusz Fatz w Księżaku

Pierwsza kolejka:

TKM Włocławek - Profi Sunbud PKK 99 Pabianice (sobota, 13)

MKK Interon Siejko Boruta Zgierz - Tarnovia Tarnowo Podgórne (sobota, 17)

ŁKS Coolpack Youth Łódź - GAK Gdynia (sobota, 17)

MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań - ŁKS Coolpack Łódź (sobota, 18.30)

KS Księżak Łowicz - Trefl II Sopot (niedziela, 17)

Drużynę Księżaka Łowicz poprowadzi trener Maciej Siemieńczuk. W skład byłego pierwszoligowca wchodzą: Daniel Nieporęcki, Mateusz Fatz, Jakub Bogus, Marcin Uliczka, Mateusz Kasiński, Jakub Stanios, Nataniel Kolasiński, Łukasz Pińkowski, Kacper Kramarz. Wstęp na premierowy mecz jest bezpłatny.

W Profi Sunbud PKK 99 Pabianice grać będą: Szymon Gralewski, Wojciech Wierzchowski, Filip Sauter, Aleksander Fabiszewski, Marcel Karpiak, Wiktor Wilk, Sebastian Szymański, Szymon Barys, Jan Sobolewski, Maciej Strzelczyk, Michał Kowalewski, Przemysław Grabowski, Krystian Mik, Bartosz Mazur, Dominik Jędrzejewski, Patryk Zawadzki.

Na FB klubu czytamy: Czekają nas mecze (15 ) w tak odległych miejscach jak Szczecin, Gdynia , Sopot , Władysławowo....wyliczyliśmy że dystans jaki mamy do pokonania to ok 7000 km. Jest to oprócz wyzwania logistycznego również duży dodatkowy wydatek finansowy. Pan prezydent miasta p.Grzegorz Mackiewicz natychmiast zakupił karnet.