Film Dziewczyny z Dubaju w listopadzie w kinach. Jeszcze przed premierą wybuchł skandal! Zwiastun filmu Dziewczyny z Dubaju 10.11.2021 Dariusz Pawłowski

Premiera filmu Dziewczyny z Dubaju zagrożona?! Film "Dziewczyny z Dubaju" trafi do kin jesienią. Doda mówi, że film o seksaferze "Dziewczyny z Dubaju" będzie mocny. Aleksandra Mecwaldowska/Kino Świat Zobacz galerię (19 zdjęć)

Film Dziewczyny z Dubaju opowiada seks aferze dubajskiej. Już same zdjęcia budzą kontrowersje! Film Dziewczyny z Dubaju jeszcze nie trafił do kin a już jest skandal! Zobacz zwiastun filmu Dziewczyny z Dubaju. Czy film Dziewczyny z Dubaju w ogóle trafi do kin?