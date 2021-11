Film Dziewczyny z Dubaju w listopadzie w kinach. Zwiastun filmu Dziewczyny z Dubaju. Jeszcze przed premierą wybuchł skandal! 18.11.2021

Film Dziewczyn z Dubaju opowiada o seksaferze z udziałem modelek i celebrytów!

Dziewczyny z Dubaju obsada. Jakie aktorki zagrają w filmie Dziewczyny z Dubaju?

Fabuła filmu Dziewczyny z Dubaju

Emi to młoda, ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Film Dziewczyny z Dubaju inspirowany jest wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka.