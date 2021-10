Film „Venom 2: Carnage”: Własnego potwora trzeba jakoś ugłaskać RECENZJA

Venom uważany jest za jedną z najważniejszych i najbardziej złożonych postaci Marvela. Zainstalował się w dziennikarzu śledczym Eddiem Brocku, który w ten sposób stał się nosicielem pozaziemskiego symbiontu dającego nadludzkie zdolności. I życiową bezczelność.

Narodziny narzuconej symbiozy Eddiego i kosmity przeniósł na ekrany „Venom” z roku 2018 - film entuzjazmu krytyki raczej nie wzbudził, chociaż doceniano przypasowanie Toma Hardy’ego do głównej roli. Kontynuujący tamtą opowieść „Venom 2: Carnage” szczególnie ponad tamten poziom się nie wznosi, ale za to oprócz Toma Hardy’ego ma Woody’ego Harrelsona.

Eddie z Venomem żyją już jak zgrani kumple w akademiku. Dogryzają sobie, czynią rozmaite złośliwości, przeciągają jedno ciało każdy na swoją stronę. Mają odmienne punkty widzenia, rozmaite potrzeby, inną energię, lecz przestali już ze sobą walczyć i się docierać, pogodzeni ze swoim mniej lub bardziej wspólnym losem. Venom coraz trudniej znosi ograniczenia, jakie niesie pomieszkiwanie w Ziemianinie oraz jednostajność kolejnych dni, coraz usilniej namawia więc Brocka, by stworzyli duet niszczycieli szubrawców. Tym bardziej, że symbiont żywi się fenylo...coś tam, którą wydzielają mózgi, albo można ją znaleźć w czekoladzie. Móżdżki kuraków, które pozwala mu konsumować Eddie to jednak tylko namiastka, a ileż można zjeść czekolady. Wolałby chapnąć głowę jakiegoś złoczyńcy. W takich okolicznościach musi się pojawić ten trzeci. I właśnie dla tego trzeciego warto pójść do kina.