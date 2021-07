Finał Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby7. Venol Atomówki Łódź na trzecim miejscu

W turnieju udział wzięło sześć drużyn, podzielonych na dwie grupy.

Venol Atomówki Łódź zagrały mecz otwarcia z RC Legią Warszawa ulegając wysoko 5:52, w drugim meczu zagrały z RC Gietrzwałd, który wygrały 22:17, co otworzyło im drogę do półfinałów.

W meczu półfinałowym zagrały z 11-stokrotnymi mistrzyniami Polski Biało-Zielonymi Gdańsk, a gdańszczanki wygrały z łodziankami 68:0.

W meczu o III miejsce Venol Atomówki Łódź zmierzyły się z AZS AWF Warszawa i wygrały 24:12.

W turnieju zajęły 3 miejsce a w Klasyfikacji Generalnej 7 miejsce.

- To nasz największy sukces po tym jak wróciliśmy 3 lata temu do rozgrywek seniorskich – mówi Zbigniew Grądys, trener. – Zaczęliśmy od II ligi, a teraz jesteśmy coraz bliżej Ekstraligi. W tym turnieju zagrałyśmy z drużynami, które zajęły dwa pierwsze miejsca. Są naszpikowane reprezentantkami kraju, które kilka tygodni temu w Moskwie zajęły 2 miejsce w Mistrzostwach Europy.

Venol Atomówki Łódź o młoda drużyna, która złożona jest z samych naszych wychowanek. Duża część zespołu to dziewczyny 17-18 letnie, które jeszcze kilka sezonów temu zdobywały medale w kategorii U16. Wierzę, że za kilka lat tak jak w sobotę będą walczyć o medale mistrzostw Polski seniorek.