Finał Polskiej Ligi Zapaśniczej w łódzkim Hotelu DoubleTree by Hilton

Turniej rewanżowy Polskiej Ligi Zapaśniczej odbył się w Białołęckim Ośrodku Sportu w Warszawie. Do rywalizacji stanęło sześć zespołów – Mazowsze Wrestling Team, MKZ Unia Racibórz, Zapasy Rzeszów – Miasto innowacji, AKS Białogard, Panthers Wrestling Team Zgierz & Radom oraz KS Sobieski Poznań. Drużyny składały się z dziewięciu zawodników – trzech kobiet, trzech mężczyzn w stylu klasycznym i trzech mężczyzn w stylu wolnym. Podczas pierwszej rundy, która odbyła się w Lublinie, wszystkie zespoły odniosły po jednym zwycięstwie. O wszystkim miał zdecydować turniej rozgrywany na warszawskiej Białołęce. Partnerem turnieju był Urząd Dzielnicy Białołęka.

W pierwszym meczu spotkali się KS Sobieski Poznań z MKZ Unią Racibórz. Spotkanie było niezwykle wyrównane, jednakże brązowy medalista mistrzostw świata do lat 23 Szymon Szymonowicz, Sebastian Jezierzański, świetne dysponowany Mateusz Kampik oraz Tomasz Wawrzyńczyk zapewnili ekipie ze Śląska zwycięstwo 5:4. To nie był dobry dzień zapaśników z poznania, bo w kolejnym meczu przegrali aż 1:8 z AKS Białogard.

O awansie do finału Polskiej Ligi Zapaśniczej miał zdecydować trzeci mecz pomiędzy MKZ Unia Racibórz i AKS Białogard. Kluczowym pojedynkiem okazała się rywalizacja Mateusza Kampika z Krzysztofem Bieńkowskim. Zawodnik z Raciborza okazał się minimalnie lepszy od swojego utytułowanego rywala, a kropkę nad „i” postawił Tomasz Wawrzyńczyk, który pokonał Jakuba Brylewskiego i to podopieczni Mateusza Wolnego mogli cieszyć się z awansu do finału.

W czwartym meczu zmierzyli się zapaśnicy Mazowsza Wrestling Team oraz Zapasów Rzeszów – Miasto Innowacji. Głównymi gwiazdami drużyny z Mazowsza byli Anna Łukasiak (brązowa medalistka mistrzostw Europy) oraz wojskowy mistrz świata Rafał Krajewski. Liderzy Mazowsza Wrestling Team nie zawiedli, a cały mecz zakończył się wynikiem 6:3 dla Mazowsza.

W piątym meczu Zapasy Rzeszów – Miasto Innowacji musiały pokonać Panthers Wrestling Team Zgierz & Radom, aby myśleć o turnieju finałowym. Rzeszowianie nie zawiedli oczekiwań i pokonali Pantery 7:2. Ozdobą tego meczu były dwa rzuty suplesowe Kamila Kościółka, który cieszył się z awansu do turnieju finałowego.

– Największe sukcesy odniosłem w stylu wolnym. Rzadko miałem okazje walczyć w stylu klasycznym. Niezwykle się cieszę, że wygrałem ten pojedynek, który decydował o awansie do finałowego turnieju - mówił mistrz Europy do lat 23 Kamil Kościółek. – Ten sukces dla nas jest niezwykle ważny, bo promujemy na arenie ogólnopolskiej nasze miasto Rzeszów, którego władze są bardzo otwarte na sport – dodał Kościółek.

W ostatni meczu ekipa Panter mierzyła się z Mazowszem Wrestling Team. Mimo zwycięstwa Angeliny Łysak nad Patrycją Gil, które było rewanżem za porażkę w mistrzostwach Polski w Rzeszowie, to jednak drużyna Mazowsza cieszyła się ze zwycięstwa 6:3 i awansu do wielkiego finału.

Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, Andrzej Supron cieszył się z poziomu obu turniejów.

– To była wspaniała rywalizacja sześciu równych zespołów. W ciągu tych dwóch rund mieliśmy przegląd tego, co najlepsze w polskich zapasach. W lidze występowali najlepsi z najlepszych – medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Liga to wielkie emocje. Cieszymy się, że mamy stabilnego partnera w postaci sponsora strategicznego, którym jest Enea S.A. Finał między Mazowszem, a ekipą z Raciborza będzie niezwykle emocjonujący. To będzie wspaniały finał, na który serdecznie zapraszam wszystkich kibiców – powiedział Andrzej Supron.