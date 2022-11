Finał "Rolnik szuka żony" 2022. Zaręczyny i miłosne wyznania. Michał oświadczył się Adriannie z Łodzi!

Finałowy odcinek "Rolnik szuka żony" 2022. Zaręczyny i miłosne wyznania

TVP 1 w niedzielę (27 listopada) wyemitowała finałowy odcinek dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony" . Od randek, wizyt na gospodarstwach, rewizyt i pierwszych wyznań miłości minęły dwa miesiące... rolnicy spotkali się z Martą Manowską, by opowiedzieć jak ułożyły się ich relacje w wybrankami. Czy uczucia przetrwały, rozwinęły się? Kto planuje ślub?

Rolnik szuka żony 2022. Klaudia i Velentyn zamieszkają razem

Klaudia, 25-letnia rolniczka z województwa podlaskiego jeszcze w trakcie wizyty na gospodarstwie odrzuciła dwóch kandydatów na męża - Kamila i Konrada. Wybrała Velentyna, to jemu złożyła rewizytę i z nim spędziła niejedną romantyczną chwilę. 28-letni Valentyn to inżynier budownictwa, urodził się na Ukrainie, ale większość swojego życia spędził w Polsce. Ukończył politechnikę szczecińską, pracował m. in. w Niemczech, Anglii i Francji. Klaudia jest mocno związana z domem rodzinnym i gospodarstwem, przy którym prowadzi własną plantację świerków i rozwija ekologiczną hodowlę kur niosek. Dodatkowo, wraz z rodzicami zajmują się uprawą łubinu i kukurydzy oraz prowadzą sklep spożywczy.