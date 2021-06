Finał wojewódzki „Kinder Joy of Moving” z trzema medalami Wifamy Łódź. Zdjęcia

W ścisłym finale wojewódzkim w kategoriach „dwójek” i „trójek” Wifamę reprezentowało w finale aż sześć zespołów.

Bez porażki przez cały turniej aż do finału przebrnął zespół Wifamy w kategorii „trójek”. Bez porażki awansował do pierwszej czwórki turnieju. W meczu o złoto uległ po bardzo zaciętym meczu 1:2 zwycięzcy turnieju SP12 Tomaszów Mazowiecki zdobywając srebrny medale i awans do mistrzostw Polski.

Skład srebrnej drużyny: Oliwier Pilarczyk, Hubert Perzyński, Jakub Mikołajczyk, Alan Mikołajewski.

W wielkim finale „trójek” startował także zespół Szkółki Siatkarskiej Kontra współpracującej z KS Wifama Łódź zajmując ostatecznie bardzo dobre VII miejsce.

Skład zespołu: Sebastian Dębowski, Bartek Pawlik, Jakub Grajczyk, Bartek Bernaciak.

W kategorii „dwójek” siatkarze Łódzkiej Wifamy stanowili połowę wszystkich finalistów.

Miejsce VIII przypadło zespołowi Szkółki Siatkarskiej Kontra (Szymon Tomaszewski/Witold Kłaczek), współpracującej z KS Wifama.

Miejsce VII dla Wifamy III (Dawid Bitdorf/Mateusz Frajnd)

Wifama I (Kacper Wojciechowski/Filip Matusiak) po świetnym turnieju awansowała do pierwszej czwórki i zdobyła brązowy medal Mistrzostw Województwa - to chłopcy dużo młodsi od pozostałych uczestników.

Srebrny medal zdobył zespół Olek Gajzler/Jurek Mateusz/ Bartek Krzeszewski, którzy ulegli tylko zespołowi z Tomaszowa i wywalczyli upragniony awans do Mistrzostw Polski.

Trenerem zespołów Wifamy jest Krzysztof Domagała.