Finiszują przygotowania GKS przed Łęczną

- Sytuacja kadrowa naszej drużyny przed sobotnim meczem pierwszej kolejki pierwszej ligi w Łecznej z Górnikiem wygląda coraz lepiej - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy bełchatowskiego pierwszoligowca. - Wracają piłkarze, którzy mieli mniejsze urazy a dodatkowo trenują zawodnicy, którzy mogą jeszcze dołączyć do GKS. Do gry w rundzie jesiennej powinni zostać wkrótce zgłoszeni dwaj ofensywni zawodnicy. Mam na myśli 20-letniego pomocnika lub napastnika Marcina Szeibe, który ostatni sezon spędził w pierwszoligowej Olimpii Grudziądz oraz wychowanek GKS Bełchatów, Konrada Matuszewskiego. Dwudziestolatek w poprzednim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w trzecioligowym Sokole Aleksandrów Łódzki.

Dodajmy, że z bełchatowianami trenują, o czym informowaliśmy, doświadczony 30-letni środkowy pomocnik Waldemar Gancarczyk, który ostatnio grał w Stomilu Olsztyn i Sokole Ostróda oraz ofensywny pomocnik lub napastnik 21-letni Patryk Makuch z Miedzi Legnica. W środowych zajęciach pierwszoligowca wziął udział również 17-letni Kamil Mizera. To z kolei pomocnik grający ostatnio w drużynie rezerw GKSBełchatów, która jest beniaminkiem klasy okręgowej. Rehabilitację przechodzi nadal Mikołaj Grzelak. ą