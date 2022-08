Fisz Emade Tworzywo podczaj jesiennej trasy koncertowej zagrają w Łodzi

W ramach trasy Ballady i Protesty, Fisz Emade Tworzywo odwiedzą osiem miast. Jak zapowiadają organizatorzy przedsięwzięcia, Good Taste Production, Ballady i Protesty to powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta - hip hop czy elektronika.

"To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę poszukiwań. Ale przede wszystkim to płyta sprzeciwu. Pełna niezgody na infantylną, agresywną, czarno-białą politykę, na omijanie w życiu publicznym tak ważnych tematów, jak prawa człowieka czy zmiany klimatyczne. I, jak zawsze u Fisza, wszystko to przekazane w mocnych tekstach, pełnych ironii, skupienia nad pędzącym nie wiadomo dokąd światem, wnikliwych spojrzeń w głąb gościa zagubionego w chaosie nieuniknionych zmian" - podkreślają realizatorzy trasy.

Album, promowany podczas koncertów, zawiera 18 utworów, w nagraniach których udział wzięli m.in. Mariusz Obijalski (instrumenty klawiszowe), Michał Sobolewski (gitary), Marcin Pendowski i Staszek Wróbel (bas) oraz wokalistka zespołu Shyness - Rebeka Iwona Skwarek, a także Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch.