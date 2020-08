Flaczki z boczniaków. Boczniaki przepisy - te grzyby są bardziej wartościowe nawet od prawdziwków! Sprawdź dlaczego...

Boczniaki przepisy. Jeszcze nie tak dawno boczniaki niektórzy traktowali jako grzyby „drugiej kategorii”. Bo gdzie tak im do prawdziwków czy rydzów… Tymczasem boczniaki to grzyby, które mają wręcz niezwykłe wartości odżywcze i właściwości zdrowotne. Obniżają poziom cukru i cholesterolu, a także niszczą komórki nowotworowe. Dodatkowo są źródłem białka, witamin i soli mineralnych. Warto włączyć je do diety, jeśli chcesz walczyć z przedwczesnym starzeniem się.

Nazwa „boczniak" pochodzi od tego, że te grzyby rosną głównie na pniach drzew liściastych, nie tylko w lasach, ale też w parkach i ogrodach (można je hodować nawet na swoich drzewach przy domu). Tworzą grupy, układając się „dachówkowato". Ale wyrastają też nawet na trawnikach. Jak donoszą naukowcy, boczniaki zawierają białko w 70 proc. przyswajalne i sporo nienasyconych kwasów tłuszczowych. W odróżnieniu od leśnych grzybów są bogate w witaminy i sole mineralne. Mają komplet witamin z grupy B, witaminę C (porcja 100 g pokrywa w 15 proc. dzienne zapotrzebowanie). Obfitują także w wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, selen, sód i cynk. Naukowcy japońscy wykazali, że ekstrakt z boczniaka, zawierający aktywną substancję – pleuran, może powodować zmniejszanie guzów nowotworowych.

Zatem jedzmy boczniaki! A OTO KILKA SPRAWDZONYCH PRZEPISÓW, CO MOŻNA ZROBIĆ Z TYCH GRZYBÓW

ZOBACZ GALERIĘ BOCZNIAKI Z RUKOLĄ I WINEGRETEM Około 250 gramów boczniaków należy pokroić na mniejsze kawałki. Następnie delikatnie podsmażyć na patelni przez około 3 minuty z każdej strony, aż grzyby zmiękną i pokryją się ciemnymi paskami. Nie ma znaczenia, czy będzie to patelnia grillowa, czy zwykła, a nawet garnek z dnem (byle nie przywierał). Ważne natomiast, żeby te naczynia nie były zbyt mocno rozgrzane, bo grzyby można wtedy po prostu szybko spalić. Po wrzuceniu grzybów doprawiamy je solą.\ Następnie robimy „polewę" mieszając trzy łyżeczki oliwy (oczywiście najlepsza jest ta extra vergine) z dwoma łyżeczkami posiekanej lub ubitej natki pietruszki, dwoma ząbkami czosnku szczypta soli i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Taką mieszanką trzeba smarować boczniaki i smażyć jeszcze dosłownie przez kilkanaście sekund z każdej strony. Do tak przygotowanych grzybów idealnie pasują podpieczone na patelni plasterki bagietki, ale też na przykład rukola wymieszana z winegretem

ZUPA Z BOCZNIAKÓW 50 dekagramów grzybów oczyszczamy, kroimy na paski i podsmażamy przez kilka na maśle, ale niezbyt gorącym. Pod koniec dodajemy wino i jeszcze przez chwilę gotujemy w nim boczniaki i odstawiamy do przestygnięcia.\ Następnie kroimy w kostkę włoszczyznę, czyli por , seler i pietruszkę. Warzywa też podsmażamy i na koniec zalewamy je bulionem – może być drobiowy, ale dobry jest też warzywny. To wszystko gotujemy do miękkości i na koniec dodajemy podsmażone boczniaki. Gotujemy przez około 10 minut, doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Dla koloru można też dosypać curry, a dodatkowo dla smaku gałkę muszkatołową.