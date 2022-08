Formacja Scorpions wystąpi w przyszłym roku w Łodzi

Jeszcze w maju Scorpionsi występowali w krakowskiej Tauron Arenie, a już było pewne, że cieszący się wyjątkową popularnością w Polsce niemiecki zespół wróci do nas w następnym roku. Teraz wiadomo, że koncert odbędzie się 10 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi.

Muzycy Scorpions są twórcami wielu rockowych przebojów, niektóre z nich z czasem nabierają nowego, szczególnego znaczenia. Hymn „Wind of Change”, zainspirowany wydarzeniami w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku, teraz został poświęcony Ukrainie. Wokalista Klaus Meine śpiewa słowa: „Now listen to my heart, It says Ukraine waiting for the wind to change…” - wybrzmiały ona także na wspomnianym koncercie formacji w Krakowie. Piosence towarzyszyła widowiskowa akcja - ponad głowami publiczności rozwinięto 50-metrowe flagi polską i ukraińską, które w trakcie utworu złączyły się w symbolicznym geście wsparcia od Polski dla Ukrainy. Przedsięwzięcie odbiło się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale też za wschodnią granicą. Na swojej stronie internetowej napisał o tym ukraiński parlament, donosiły czołowe media.