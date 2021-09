Franciszek Smuda boi się Widzewa? Kto się boi ŁKS? W piątek losowanie Pucharu Polski

Trenerem czwartoligowej rewelacji jest Franciszek Smuda, uznawany za najlepszego szkoleniowca w historii Widzewa. No może poza ostatnim epizodem. Popularny Franz już tak ciepło, jak dawniej nie wypowiada się o Widzewie, nie chce także zmierzyć się z odnowioną widzewską drużyną. Trener Franciszek Smuda wskazał drużynę, z którą chciałby rywalizować w następnej fazie rozgrywek.

- Dla niektórych naszych chłopaków, jak dla Sławka Peszki, takie mecze to chleb powszedni, ale dla wielu to fajne przeżycie i jeszcze większa radość, że w kolejnej rundzie możemy trafić na atrakcyjniejszy zespół - stwierdził Franciszek Smuda. Na kogo trener Wieczystej chciałby trafić w następnej rundzie? - Wisełka! Nie będą musieli długo jechać, koszty są niższe, a klub ma problemy finansowe. Tak by było najlepiej - zaznaczył Franciszek Smuda, który „Białą Gwiazdę” w przeszłości prowadził aż trzykrotnie.

73-letni szkoleniowiec nie zająknął się nawet na temat Widzewa. Realnie ocenia obecne możliwości drużyny.

- Wiadomo, że my nie mamy takiego zespołu, by móc liczyć na zwycięstwo w Pucharze Polski. Na razie nie możemy o tym marzyć. Musimy póki co budować taką drużynę, aby dała nam pewne gwarancje - spuentował trener czwartoligowca.

Losowanie 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się w piątek, 1 października, o godzinie 12. Przed losowaniami poszczególnych faz Pucharu Polski nie ma żadnych rozstawień, dlatego w losowaniu każdej fazy klub z Ekstraklasy może trafić na inny zespół z Ekstraklasy, a przykładowo I-ligowiec może wylosować innego I-ligowca. Stąd niektórzy kibice wymyślili sobie, że mogłoby dojść do derbów Łodzi: Widzew – ŁKS.

Jest jednak wiele klubów, które chciałyby uniknąć konfrontacji z ŁKS.