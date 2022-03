Fundacja Happy Kids ewakuuje wychowanków domów dziecka z Ukrainy

To grupa 40 młodych Ukraińców wychowanków domu dziecka. Kolejna licząca około 45 osób, wraz z dorosłymi przyjedzie do Łodzi we wtorek. Szykowana jest też do wyjazdu grupa dzieci z obwodu lwowskiego.

- Mamy nadzieję, że ta druga grupa dotrze do nas w środę – mówi Aleksander Kartasiński, prezes fundacji Happy Kids. - W sumie na terenie Łodzi chcemy się zaopiekować co najmniej 200 dziećmi z ukraińskich domów dziecka i pieczy zastępczej. To dzieci z całej Ukrainy.