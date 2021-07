Fundacja Marcina Gortata wraca z kolejną edycją Marcin Gortat Camp. Kiedy zapisy?

- Podczas każdej z edycji moich campów pojawiało się mnóstwo koszykarskich talentów, wiele z nich do tej pory kontynuuje swoją karierę, reprezentuje barwy narodowe i jest to dla mnie wielki powód do dumy. Od początku wraz z moją fundacją stawialiśmy sobie za cel rozwój koszykówki i popularyzację tej dyscypliny w naszym kraju. Jestem szczęśliwy, że w dalszym ciągu pomimo zakończenia zawodowej kariery na parkietach NBA campy cieszą się ogromną popularnością. Liczę, że podobnie będzie i w tym roku kiedy pod koniec wakacji rozpoczniemy czternastą edycję Marcin Gortat Camp – mówi Marcin Gortat

Tradycyjnie do grona sztabu trenerskiego Marcin Gortat zaprosił wybitnych koszykarzy, wśród nich legendę polskiej koszykówki Macieja Zielińskiego. - Dołączenie do sztabu trenerskiego Marcin Gortat Camp to dla mnie duży zaszczyt i jeszcze większa radość! Możliwość bycia częścią takiego eventu, współpracy z najlepszą ekipą i Marcinem oraz dzielenie się miłością do koszykówki z tak licznymi uczestnikami to najlepsze przeżycie dla byłego zawodnika. A ta radość dzieci jest naprawdę niepowtarzalna. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, ponieważ dołączenie do sztabu trenerskiego to dla mnie duży zaszczyt i jeszcze większa radość – mówi Maciej Zieliński