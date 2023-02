Fuzja, Milionowa 21, Reakt I, Widzewska Manufaktura. Biur w Łodzi szybko przybywa, choć o najemcę coraz trudniej Wojciech Dłubakowski

Tak ma wyglądać Widzewska Manufaktura przy al. Piłsudskiego 135. Po rewitalizacji dawnej fabryki w całym kompleksie ma być 29 880 mkw. powierzchni biurowej Materiały prasowe Zobacz galerię (7 zdjęć)

Coraz więcej biur w Łodzi nie ma najemcy. Z jednej strony wynika to z oddawania kolejnych biurowców, z drugiej z obniżonego po pandemii popytu na powierzchnie biurowe. Na koniec 2022 roku aż 21 proc. powierzchni biurowej w Łodzi nie było wynajęte. To najwyższy odsetek w dużych polskich miastach. A to może skłaniać najemców do renegocjacji umów i obniżaniu kosztu najmu. Stawki wywoławcze czynszu na łódzkim rynku biurowym wynoszą od 9 do 15 euro za 1 mkw. miesięcznie – informuje Knight Frank LLP