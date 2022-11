Gala Dyplomowa Instytutu Ubioru łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych rozstrzygnięta

Podczas gali swoje kolekcje zaprezentowało siedemnastu dyplomatów Instytutu Ubioru: Patryk Biernacki, Katarzyna Czapla, Paulina Daszuk, Dawid Duma, Edyta Gierach, Mateusz Jagodziński, Aleksandra Jakubczyk, Paulina Jankowska, Paweł Kaźmierowski, Rafał Klacza, Elliott Kubiak, Wiktoria Łaskawiec, Joanna Pawlaczyk, Maja Pilarek, Barbara Rydz, Jagoda Staniszewska i Weronika Surdacka.

Maja Pilarek została nagrodzona za kolekcję „Inside out”; dyplom zrealizowała pod kierunkiem dra Michała Szulca i dr hab. Anny Kuźmitowicz, prof. uczelni. Jak wyjaśnia autorka, tytułowe „Inside out” odnosi się do ludzkiej drugiej strony, którą ukrywamy i z którą walczymy, nie pozwalając sobie na błędy i wpadając w pułapki takie jak kult sukcesu, pracy, motywacji, perfekcjonizm czy obsesja kontroli.

– Inspirację stanowiły dla mnie obrazy-tarcze Niki de Saint Phalle, które były sposobem artystki na radzenie sobie z własnym gniewem: strzelała ona do białych płócien z ukrytymi woreczkami wypełnionymi farbą, które pod wpływem uderzenia pękały i wypełniały powierzchnię kolorem. Wykorzystałam motyw odsłaniania czegoś ukrytego pod powierzchnią, tworząc autorską tkaninę z układanych warstwowo kawałków materiałów, resztek z poprzednich kolekcji – tłumaczy projektantka. – To „wciskanie” jednych elementów w drugie symbolizuje próbę dopasowania się do otoczenia, kamuflażu własnych przeżyć i emocji – dodaje.