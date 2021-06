Gdzie jest burza?! Prognoza pogody 30 czerwca! Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW przed burzami dla Łodzi i województwa. Pogoda 30.06.2021

POGODA DLA POLSKI: GORĄCY WTOREK I BURZOWA ŚRODA

Jak informują synoptycy do Polski napływa gorące powietrze. Czeka nas od wtorku upalna pogoda. Dokuczliwy skwar będą przerywać lokalnie występujące burze. Uwaga! Będą miały gwałtowny przebieg.

We wtorek burze występowały głównie na południu kraju. Na termometrach było maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Śląsku i Pomorzu Zachodnim.

PROGNOZA POGODY NA 30 CZERWCA 2021

W środę zachmurzenie duże z przemieszczającymi się z południa na północ przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. oraz burzami z gradem z opadami do 50 l/mkw. W kraju pogodnie będzie tylko na Podlasiu. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, przez 28 st. C w województwie łódzkim i centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Południowy, skręcający od zachodu na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz w porywach powieje z prędkością do 80-100 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNE DNI

W czwartek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Zagrzmi w wielu regionach kraju. Burze będą miały gwałtowny przebieg. Spokojnej tylko na zachodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu i Śląsku, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu i zachodu. W trakcie burz w porywach rozpędzi się do 90 km/h.