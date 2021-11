Gdzie można oddać niepotrzebny papier? Czy sprzedaż makulatury się opłaca? Cena makulatury w skupie. Ile kosztuje makulatura w skupie?

W Łodzi funkcjonuje kilka skupów makulatury. Mieszczą się one między innymi przy ulicy Świętej Teresy, Łagiewnickiej, Brukowej i Maratońskiej.

Jakie są zasady sprzedaży makulatury?

Każdy skup makulatury ma swoje wymagania. Na ulicy Łagiewnickiej przyjmowana jest wyłącznie makulatura gazetowa. Co więcej musi być jej co najmniej pięć kilogramów. Cena to 0,50 złotych za kilogram, a powyżej 100 kg 0,60 zł.

W skupie makulatury, przy ulicy Świętej Teresy można z kolei sprzedać gazety, książki i kartony. Minimalna waga to 1 kg. Za karton i książki dostaniemy 0,20 zł, a za gazetę 0,25 zł. Powyżej 100 kg gazeta kosztuje 0,30 zł.

W skupie WOS, przy ulicy Brukowej również przyjmowany jest każdy rodzaj makulatury. Ceny, w zależności od rodzaju wahają się od 0,10 do 0,50 zł za kilogram.