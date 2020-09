Gdzie nie będzie prądu, Łódź i województwo łódzkie. Wyłączenia prądu przez PGE w Łodzi i województwie łódzkim 3.09.2020

03.09 ŁódźŁódź-GórnaGodz. 7.30 - 18.00ul. Kolumny od numeru 106 do 148c i od numeru 107 do 175ul. Bieszczadzka całaul. Zygmunta od numeru 121 do 151 i 136ul. Wrzecionowa nr 2ul. Lotna całaul. Sąsiedzka nr 28ul. Chłodnikowa całaul. Kurczaki od numeru 100 do 126b i od numeru 99 do 131Zobacz kolejne zdjęcia z miejscowościami i datami wyłączenia prądu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę w galerii lub przycisk na klawiaturze komputera. NASTĘPNE