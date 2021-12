Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 10.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Gidle, ul. Cmentarna od 1 do 23, ul. Wolności od 16 do 34, ul. Konopnickiej od 1 do 9.

10.12 od godz. 7:30 do 8:00

Gidle, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Leśna, ul. Parkowa, ul. Konopnickiej od 10, ul. Norwida (bez bloków mieszkalnych).

10.12 od godz. 8:00 do 13:00

Gidle, ul. Cmentarna od 1 do 23, ul. Wolności od 16 do 34, ul. Konopnickiej od 1 do 9.

10.12 od godz. 12:00 do 12:30

Kolonia Myśliwczów, 63-77

10.12 od godz. 8:00 do 13:00

Borowiecko-Kolonia, 11 14 16 22 24 37 43 45 47 49 51 53 93 98 20/1 22A 24A 37a 49A dz 67/11 dz. 110/9 dz. 185 dz. 205/9 dz. 67/10 dz. 67/15 dz. 67/17 dz. 67/3 dz. 67/5 dz. 67/7 dz.110/6

10.12 od godz. 10:00 do 15:00