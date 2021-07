Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 11.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 11.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 11.07 w łódzkim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat poddębicki Tur

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Marcinów

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Mrowiczna

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 Oleśnica

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Łążki, Stary Powodów, gmina Wartkowice

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 Łążki, Stary Powodów, gmina Wartkowice

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 Brudnów Pierwszy, gm. Dalików

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sieradzki Golków

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Chlewo, Wojsławice, Modła gm. Goszczanów

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 Grzymaczew

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Stefana Batorego

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

Borysławice

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Drzązna

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Poniatów, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 17, 24-34, Korytnica, 16, 18

12.07 od godz. 8:00 do 13:00 Kociołki, 1-3 oraz 9, 10, Bleszyn, 15-20

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Lipie

16.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat łaski Górki Grabińskie

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Łask, ul. 3 Maja, ul. Antoniego Jawornickiego, ul. Dolna, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Graniczna, ul. Grzybowa, ul. Juliana Tuwima, ul. Kresowa, ul. ks. Józefa Czajkowskiego, ul. Niska, ul. Ostatnia, ul. Piaskowa, ul. Piękna, ul. Powstańców Styczniowych, ul. Prosta, ul. Rzeczna, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Szyszkowa, ul. Warszawska, ul. Wysoka, Przygoń, ul. Zaciszna

13.07 od godz. 8:00 do 15:00

Sędziejowice-Kolonia

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Łopatki

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeski

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Chrusty

14.07 od godz. 8:30 do 13:00 Rogóźno, Rogóźno Kolonia

22.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat łęczycki Aleksandrówek, Teodory

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Pełczyska, Wola Niedźwiedzia

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Zduny

19.07 od godz. 8:00 do 12:00 Ostrówek

15.07 od godz. 8:30 do 13:00 Ksawerów, ul. Graniczna od numeru 5 do numeru 26, ul. Mały Skręt od numeru 56 do numeru 84, ul. Prześwit cała, ul. Łódzka numer 6, Łódź-Górna, ul. Ksawerowska od numeru 83 do numeru 105, ul. Pabianicka numer 275

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zduńskowolski Boczki-Parcela, gmina Szadek

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Paprotnia, ul. Brzozowa, ul. Sochaczewska

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat łódzki wschodni Koluszki, ul. gen. Władysława Andersa 2,3, 7, 8, 9, 10, 11, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, ul. gen. Władysława Sikorskiego 15

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, ul. Brzozowa 3 do 8, ul. Sosnowa 1 do 21

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, ul. Witosa 3, 5 i od 20 do 52, ul. Rataja od 11 do 28 i 52

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Regny, Główna 1 i 8, Leśna

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, Hetmana 3 do 6, Kulczyńskiego 1, 3, 4, 6

15.07 od godz. 8:00 do 11:00

Koluszki, ul. Budowlanych 4 a, 4 b, 4 c,6, 8, 10, 13,19,25,27,29, ul. Miła 1 do 6

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, ul. św. Stanisława Kostki 1-60, ul. Partyzantów od 10 do 22

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, ul. Brzechwy 5, 7, 8, 12, 50, ul. Natolińska od 15do 47, ul. Nasienna 2, ul. gen. Dąbrowskiego 6, 8, 10, ul. Sienkiewicza 22 do 57, ul. Wieniawskiego 2, ul. Zagajnikowa 50 i 52, ul. Próchnika od 5 do 35, ul. Zielona 1

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Różyca, ul. Makowa, ul. Północna

19.07 od godz. 8:00 do 13:00 Koluszki, ul. Złota 4-19, ul. Żeliwna 1-46, ul. Miedziana 2-10

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 Rzgów, ul. Gliniana od numeru 1 do numeru 59, ul. Ogrodowa numer 52

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kruszów, ul. Centralna 1-19, ul. Trybunalska 1a, 1c, 18c, 18d, ul. Żeromińska 1-9, 14, 16

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Tuszyn, ul. Roberta Kocha działki 105/8, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wieruszowski Wesoła

12.07 od godz. 11:00 do 15:00 powiat łowicki Reczyce

13.07 od godz. 8:00 do 12:00 Łowicz, os. Kostka bloki 1, 5, 10, 11, 12, Reczyce

13.07 od godz. 8:00 do 15:00 Łyszkowice

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Feliksów

14.07 od godz. 8:00 do 12:00 Feliksów

14.07 od godz. 18:00 do 20:00 Łyszkowice

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Blich, ul. Południowa

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Reczyce

15.07 od godz. 11:00 do 15:00

Sierżniki

16.07 od godz. 8:00 do 12:00 Łowicz, ul. Blich, ul. Południowa

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Zielkowice, Arkadia, Placencja

16.07 od godz. 8:00 do 12:00 Sierżniki

16.07 od godz. 11:00 do 15:00 Polesie, Dzierzgów, 55 A

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Zielkowice, Arkadia, Placencja

19.07 od godz. 8:00 do 12:00 Wiskienica Dolna

19.07 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, ul. Czesława Motylińskiego, ul. Anieli Chmielińskiej

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Domaniewice

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 Domaniewice

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat brzeziński Brzeziny, ul. Aleksandra Fredry od 14 do 22, ul. Tadeusza Kościuszki od 9 do 44, ul. Małczewska od 3 do 10, ul. Józefa Piłsudskiego od 1 do 71, ul. Tadeusza Rejtana 1 do 6, ul. Spacerowa 1, ul. Źródlana 6

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylin, od 10 do 33

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Jaroszki, od numeru 11 do 26

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bełchatowski Borowa, ul. Krótka, ul. Krzywa, ul. Liliowa, ul. Winogronowa

15.07 od godz. 11:00 do 15:00 Adamów, Gałkówek-Kolonia, Koluszki, ul. Głowackiego 6a, ul. Ściegiennego 6

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Bominy, Pieńki Głupickie, Grabostów, Głupice, Marki, Stoki

12.07 od godz. 7:30 do 9:00 Bominy, Pieńki Głupickie, Grabostów, Głupice, Marki, Stoki

12.07 od godz. 15:00 do 16:30

Pawłowa

13.07 od godz. 7:30 do 9:00 Bujny Księże, Łobudzice, Kolonia Łobudzice

13.07 od godz. 11:30 do 13:30 Pawłowa

13.07 od godz. 14:00 do 15:30 Bujny Księże

14.07 od godz. 7:00 do 9:00

Bujny Księże

14.07 od godz. 16:30 do 18:30 Bujny Księże

15.07 od godz. 7:00 do 9:00 Bujny Księże

15.07 od godz. 16:30 do 18:30 Bujny Księże

16.07 od godz. 7:00 do 9:00 Łobudzice, Kolonia Łobudzice

16.07 od godz. 10:30 do 13:00 Bujny Księże

16.07 od godz. 12:00 do 14:00 Wadlew, Józefów, Helenów, Kociołki

19.07 od godz. 8:00 do 13:00 Bełchatów, ul. Radomszczańska, ul. Daleka, ul. Wiosenna

19.07 od godz. 8:30 do 13:30 Ścichawa

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bełchatów, ul. Świętokrzyska, ul. Częstochowska, ul. Tkacka, ul. Świętojańska

21.07 od godz. 7:30 do 12:30 Bełchatów, ul. Brzozowa, ul. Wichrowa

21.07 od godz. 8:30 do 14:30 Bełchatów, ul. Miedziana

21.07 od godz. 8:30 do 13:30

Wadlew

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 Bełchatów, ul. Zakątek

22.07 od godz. 8:30 do 13:30 Dobrzelów, Helenów

23.07 od godz. 7:30 do 12:30 Mauryców, Zelów, ul. Lubelska

23.07 od godz. 9:30 do 15:30 Józefów, 27-35 oraz dz. 385/1, 380, Kodrąb, ul. Wolności 1

21.07 od godz. 9:00 do 13:00 Łódź Łódź-Polesie, ul. Cyganka od numeru 7 do 31, ul. Złotno numer 4

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Kadetów cała, ul. Mieczników cała, ul. Muszkieterów cała, ul. Pancerniaków cała, ul. Pontonowa cała, ul. Turniejowa numer 11 oraz od numeru 12 do 20, ul. Weteranów cała, ul. Złotno od numeru 173a do 177b, ul. Huta Jagodnica od numeru 7 do 75 oraz od numeru 113 do 133, od numeru 10 do 62a, od numeru 106 do 116

12.07 od godz. 8:30 do 18:00

Łódź-Widzew, ul. Turkusowa numery 19, 21 oraz działki 59/11, 59/13

13.07 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Gruntowa działka 39/1, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus numer 111 oraz numer 178 stacja 13312, ul. Wersalska numer 75/77

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Sokołowska od numeru 55 do 81 oraz od numeru 62 do 82

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź-Polesie, ul. Gimnastyczna od numeru 121 do 123, ul. Pływacka od numeru 70 do 86

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Kwidzyńska numer 14

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. Jana Kilińskiego od numeru 73 do 89 oraz od numeru 68/70 do 78, ul. Juliana Tuwima numer 22/26 rezerwa, 38 rezerwa

16.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Śródmieście, ul. Stefana Banacha numer 12 UŁ, 12/16 UŁ, ul. dr. Stefana Kopcińskiego numer 13/19 rezerwa

19.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Zgierska numer 250d

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Złotno od numeru 141 do 175 oraz od numeru 146 do 170

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63d do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 46, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska od numeru 41 do 75 oraz od numeru 42 do 56a, ul. Moskuliki numer 52, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 63 oraz od numeru 40 do 62

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Jana Dębowskiego od numeru 11 do 25, Działki "KOLEJARZ", "LIMBA", ul. Giewont numer 28a, ul. Halna cała, ul. Hyrna od numeru 3 do 15 oraz od numeru 2 do 8, ul. Wichrowa od numeru 1 do 49 oraz od numeru 2 do 26

22.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Śródmieście, ul. Rewolucji 1905 r. numer 68/70

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska numer 142

24.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wieluński Sieniec, Jodłowiec

12.07 od godz. 8:30 do 13:00 Krzyworzeka, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wierzbowa

13.07 od godz. 8:30 do 13:00 Rychłowice, Kamionka

16.07 od godz. 10:30 do 14:30 Krzyworzeka, Chotów, Górale

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 Biała Druga, Brzoza

21.07 od godz. 8:00 do 9:30 Biała Druga, Biała Jochanka, Brzoza

21.07 od godz. 8:00 do 14:30 Biała Druga, Brzoza

21.07 od godz. 13:00 do 14:30 powiat radomszczański Dąbrowa, Pawłowa, Kociszew

13.07 od godz. 8:00 do 10:00 Dąbrowa, Pawłowa, Kociszew

13.07 od godz. 13:00 do 15:00 Wąglin, 1-31 oraz dz. 529/2, 534/1

12.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wierzbica, dz. 182, 571

13.07 od godz. 9:00 do 12:00 Wierzbica, działka 117

15.07 od godz. 8:00 do 13:00 Kobiele Małe, 19-74 oraz dz. 166/1, 183/1, 207/2, 210, 323, 740, 741, 755, 206, 331

15.07 od godz. 9:00 do 13:00 Wielgomłyny, ul. Częstochowska 1-3 oraz dz. 337/4, 882/3, ul. Krzętowska 1-2, ul. Polna 1-8, ul. Przedborska 1 oraz dz. 380/2, ul. Radomszczańska 1, ul. Rynek 1, 2, 3, 4, 8, 11 dz. 910/2, 912

16.07 od godz. 12:00 do 13:00 Radomsko, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20, ul. Jagiellońska 18a

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 Kolonia Krępa, 48-74 oraz dz. 342, 345, 368/1, Wierzbica, 124

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kolonia Krępa, 43, Rożny Kolonia 1-4, Wierzbica Młynek 110, 112, Rożny

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat pajęczański Suchowola, Rząśnia, Jasień

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat zgierski Rąbień, ul. Wysoka od numeru 4 do 44, ul. Słowiańska od numeru 83 do 103, Antoniew, ul. Słowiańska od numeru 104 do 142, ul. Wiejska od numeru 1 do 34, ul. Wiosenna od numeru 5 do 25, ul. Słowicza od numeru 2 do 32, ul. Długa od numeru 4 do 7, ul. Ptasia od numeru 3 do 15, ul. Szeroka od numeru 1 do 10, ul. Malwinki od numeru 1 do 11, ul. Główna od numeru 4 do 19, ul. Dorotki od numeru 1 do 15/17, ul. Aleja pod Dębami od numeru 3 do 23

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Glinnik, al. Bukowa od numeru 31 do 46a, ul. Nadrzeczna od numeru 2 do 39, ul. Poranna od numeru 2 do 10, Siedlisko, ul. Spokojna od numeru 1 do 34, ul. Na Uboczu od numeru 1 do 10, Maciejów, numer 1

15.07 od godz. 8:00 do 14:30

Tymianka, od numeru 1 do 19, Stryków, ul. Podlipie od numeru 2 do 12

16.07 od godz. 8:00 do 14:30 powiat pabianicki Pabianice, ul. 20 Stycznia od numeru 94 do numeru 108 oraz od numeru 131 do numeru 135

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Chechło Pierwsze, ul. Pabianicka od numeru 1 do numeru 4, Chechło Drugie, ul. Zwycięstwa cała, ul. Pabianicka numer 2, ul. Lipowa numery 1, 2, 3, 4 w tym Szkoła

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Pabianice, ul. Bociania od numeru 8 do końca ulicy, ul. Leśna cała, ul. Podmiejska odbiorcy zasilani ze złącz kablowych: od nr 3570 do nr 3594, od nr 4082 do nr 4086 oraz nr 6635

26.07 od godz. 8:00 do 15:00

Pabianice, ul. Trębacka od numeru 6 do numeru 40, w tym kiosk Ruchu, ul. Piotra Bardowskiego od numeru 7 do numeru 7j, ul. Próżna numery 4, 8

28.07 od godz. 8:00 do 15:00 Drzewociny, dz.230/4 dz. 237/4 dz. 230/6 dz. 230/12 dz. 230/8 dz. 230/3 dz. 238/1 237/7 dz. 230/11 dz. 230/2 dz. 230/5 dz. 237/5 dz.260/2 dz. 230/1 dz. 237/6 dz. 230/10 dz. 230/9 dz. 230/7

13.07 od godz. 8:00 do 15:00 Drzewociny, dz.230/4 dz. 237/4 dz. 230/6 dz. 230/12 dz. 230/8 dz. 230/3 dz. 238/1 237/7 dz. 230/11 dz. 230/2 dz. 230/5 dz. 237/5 dz.260/2 dz. 230/1 dz. 237/6 dz. 230/10 dz. 230/9 dz. 230/7

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat piotrkowski Moszczenica, ul. Cegielniana 1A, 3 oraz dz. 908/6, ul. Fabryczna 10-37, ul. Kosowska 45, 60, 61 oraz dz. 889/3, 886/3, 8786/4, 907/2, 951, ul. Nowy Świat 1-13, ul. Spacerowa 3-5, ul. Wesoła 8

12.07 od godz. 8:00 do 15:00

Milejów, ul. Leśna 17 oraz dz. 153/7, 153/8, 153/9, 153/12, 153/14, 153/17

12.07 od godz. 9:00 do 12:00 Majków Mały, 4-25 oraz dz. 105/1, 106/1, 136, 139/1, 154/1, 178/2, 147, 80, Olendry, 4-10 oraz dz. 144, Polesie, 16-28a oraz dz. 18/2, 22/10/11, 70/10, 70/13, 19/2, 6/1, 1, 10, 15, 18a, 18b, 18D, 24, Twardosławice, 34-38

15.07 od godz. 12:00 do 16:00

Przygłów, działki 557/10, 652/2, 652/1, 650/2, 557/20, 638/3, 616, 617, 620, Przygłów Las działki 638/3, 616, 617, 620, ul. Północna działki 188/16, 190/3, 557/14, 190/4, 188/13, 652/5, 561, 562/6, ul. Słoneczna 45, 53, 59 oraz działka 272/1, ul. Topolowa działki 280/2, 603/2, 603/7, 557/21, 582

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Sulejów, ul. Klasztorna 1-38a oraz dz. 80/4, ul. Plac Targowy 14, 15, ul. św. Jana 1, 3 oraz dz. 128/2, 134, ul. Targowa 3-31

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łochyńsko, 33-72 oraz dz. 464, 909/1, 910, 913/1, 977/1, 991, 912/3

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kłudzice, 1-40 oraz dz. 435, 452, 512/4, 594/2, 454/1

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 Plucice, 9-53, Kol. Plucice 42

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 Golesze Duże, 3, dz. 115, 170, 403,, ul. Zacisze, Leonów, 110

13.07 od godz. 8:00 do 15:00 Golesze Duże, 3, dz. 115, 170, 403,, ul. Zacisze, Leonów, 110

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wolbórz, ul. Borek

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Gazomia Stara, Psary Stare, Psary Witowskie, Wola Moszczenicka, ul. Gazomska 111

21.07 od godz. 8:00 do 12:00 Wolbórz, ul. Borek

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Romana Dmowskiego działki 15/94, 15/96, 15/98, 15/58

13.07 od godz. 8:00 do 11:00

Piotrków Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego działki 109/21 i 109/22

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Piotrków Trybunalski, ul. Brzeźnicka 16, 67 oraz dz. 201, 88/3, ul. Gęsia, ul. Gościnna, ul. Łódzka 67, 82 oraz dz. 72/1, 169/2, ul. Wiatraczna działki 4/2, 117/2, ul. Zgodna, ul. Twarda działki 78/12, 78/13, 78/4, 78/8, ul. Zagonowa

15.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat tomaszowski Tarnowska Wola

12.07 od godz. 8:00 do 10:00 Tarnowska Wola

12.07 od godz. 15:00 do 18:00 Łaznowska Wola, dz. 4/27, 4/29, 4/30, 4/23, 4/17, 4/26

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat opoczyński Inowłódz, Fryszerka

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Skronina, 1-76, 148, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 212, dz. 794, 824, 841, 854, 855, 857

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Inowłódz, ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Zamkowa, ul. Juliana Tuwima 10, 12, 15, ul. Spalska dz. 1313, pl. Kazimierza Wielkiego 7

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Karwice, 58, dz/ 830, 849

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

