Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 12.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Maluszyn, ul. Nadrzeczna, ul. Rybacka.

12.10 od godz. 7:30 do 13:30

Ciężkowice, od 1 do 29.

13.10 od godz. 7:30 do 13:30

Stęszów.

14.10 od godz. 8:00 do 10:00

Mała Wieś, od 1 do 31 i od 43 do 111.

15.10 od godz. 7:30 do 13:30

Ruda, ul. Czereśniowa, ul. Rudzka, Wierzchlas, ul. Wieluńska Janinów

22.10 od godz. 8:30 do 14:30

Dąbrowa, od numeru 76 do numeru 88

21.10 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa, od numeru 53 do numeru 75A

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Huta Porajska, 3-15 oraz dz. 148/1, Parzniewice, Małe 1, 27-37, 45 oraz dz. 107, 108, 152, 64, 70/1, 72/2, 92/1, 93/2, 108/2, Parzniewiczki, 1-41 oraz dz. 124/1, 86/2, 87/2, 78, 79, 86/4, Poraj, 2-31 oraz dz. 104/4, 14, 18/4

12.10 od godz. 7:00 do 15:00