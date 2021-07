Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 14.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Ksawerów, ul. Graniczna od numeru 5 do numeru 26, ul. Mały Skręt od numeru 56 do numeru 84, ul. Prześwit cała, ul. Łódzka numer 6, Łódź-Górna, ul. Ksawerowska od numeru 83 do numeru 105, ul. Pabianicka numer 275 22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Przemysłowa, ul. Józefa Chełmońskiego od Przedszkola do nr 27, ul. Piekarska, ul. Zagrodowa od Chełmońskiego do Poznańskiej, ul. Poznańska od nr 72 do Chełmońskiego 29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Przemysłowa, ul. Józefa Chełmońskiego od Przedszkola do nr 27, ul. Piekarska, ul. Zagrodowa od Chełmońskiego do Poznańskiej, ul. Poznańska od nr 72 do Chełmońskiego 28.07 od godz. 8:00 do 15:00

Brzeziny, ul. Aleksandra Fredry od 14 do 22, ul. Tadeusza Kościuszki od 9 do 44, ul. Małczewska od 3 do 10, ul. Józefa Piłsudskiego od 1 do 71, ul. Tadeusza Rejtana 1 do 6, ul. Spacerowa 1, ul. Źródlana 6 14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Teresin, ul. Warszawska od Szymanowskiej do Pocztowej, ul. Torowa od Szymanowskiej do Lipowej i od Guzowskiej do Lipowej, ul. Szymanowska od torów do Rynkowej, ul. Guzowska, ul. Załamana, ul. Krótka 22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63d do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 46, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska od numeru 41 do 75 oraz od numeru 42 do 56a, ul. Moskuliki numer 52, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 63 oraz od numeru 40 do 62 21.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Jana Dębowskiego od numeru 11 do 25, Działki "KOLEJARZ", "LIMBA", ul. Giewont numer 28a, ul. Halna cała, ul. Hyrna od numeru 3 do 15 oraz od numeru 2 do 8, ul. Wichrowa od numeru 1 do 49 oraz od numeru 2 do 26 22.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat pajęczański

Suchowola, Rząśnia, Jasień

20.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat zgierski

Rąbień, ul. Wysoka od numeru 4 do 44, ul. Słowiańska od numeru 83 do 103, Antoniew, ul. Słowiańska od numeru 104 do 142, ul. Wiejska od numeru 1 do 34, ul. Wiosenna od numeru 5 do 25, ul. Słowicza od numeru 2 do 32, ul. Długa od numeru 4 do 7, ul. Ptasia od numeru 3 do 15, ul. Szeroka od numeru 1 do 10, ul. Malwinki od numeru 1 do 11, ul. Główna od numeru 4 do 19, ul. Dorotki od numeru 1 do 15/17, ul. Aleja pod Dębami od numeru 3 do 23

14.07 od godz. 8:00 do 14:00

Glinnik, al. Bukowa od numeru 31 do 46a, ul. Nadrzeczna od numeru 2 do 39, ul. Poranna od numeru 2 do 10, Siedlisko, ul. Spokojna od numeru 1 do 34, ul. Na Uboczu od numeru 1 do 10, Maciejów, numer 1

15.07 od godz. 8:00 do 14:30