Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 19.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (19.10 14:12) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łowicki

Łowicz, ul. Józefa Chełmońskiego od Chełmońskiego do przedszkola, ul. Ogrodowa, ul. Nadbzurzańska do nr 7

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bełchatowski

Leśniaki, Sówki, Błaś

19.10 od godz. 8:30 do 14:30

powiat zduńskowolski

Andrzejów, Pawłów

19.10 od godz. 13:30 do 15:00

powiat piotrkowski

Białocin, 2-21 oraz dz.175/2, 135/2, 179, 192

19.10 od godz. 7:00 do 15:00

powiat opoczyński

Inowłódz, ul. Letnia 35

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

Opoczno, ul. Staromiejska 42-143, ul. Daleka, ul. Kwiatowa 55, 58, ul. Libiszewska, ul. Krótka, ul. Drzymały, Wola Załężna, 1

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Rybaki, od nr 21 do 39.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00

Łęczyska, Markowizna, Nowa Wieś

22.10 od godz. 8:30 do 12:30