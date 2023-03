Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 25.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 25.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 25.03 w łódzkim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim.

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat sieradzki Dziebędów

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 4, 6, 8, 10, 12, 19, ul. Wyzwolenia 1918 roku 7

28.03 od godz. 9:00 do 14:00 Warta, ul. Kaliska 9, 11, ul. Róży

30.03 od godz. 8:00 do 14:00 Małków

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Goszczanów, ul. Błaszkowska, ul. Boczna, ul. Kaliska, ul. Adama Poniatowskiego, ul. Sieradzka

4.04 od godz. 8:00 do 16:00 Polesie

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łaski Łask, pl. Gwiaździsty 1, ul. Katowicka 14, ul. Sadowa do nr 14, ul. Spacerowa do nr 6, ul. Świerkowa do nr 10, ul. Toruńska od nr 12 do 25, ul. Wierzbowa do nr 11

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Okup Wielki, ul. Sieradzka do nr 24

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łask, ul. Gdańska, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Komuny Paryskiej, ul. Letnia, ul. Piotrkowska, ul. Torowa, ul. Wczasowa, ul. Wileńska, ul. Władysława Jagiełły

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łask, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Lubelska, ul. Mokra, ul. Nowobracka, ul. Ogrodowa, ul. Piotrkowska, ul. Pogodna, ul. Sportowa, ul. Wileńska

29.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łask, ul. Cicha, ul. Jaśminowa, ul. ks. Klemensa Malinowskiego, ul. Miła, ul. Nowobracka, ul. Ogrodowa, ul. Przedwiośnie, ul. Romualda Traugutta, ul. Różana, ul. Sportowa, ul. Szyszkowa, ul. Wrzosowa

30.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łask, ul. Kolejowa, ul. Stefana Żeromskiego, Orchów, od nr 1 do 6 i od 130 do 175

31.03 od godz. 8:00 do 14:00

Czestków A

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Petronelów, Kowalew, Ignaców, Weronika, Kurówek

4.04 od godz. 7:30 do 14:30 Restarzew Środkowy, Dubie

4.04 od godz. 8:30 do 14:00 powiat brzeziński Zawady, gmina Zadzim

27.03 od godz. 9:00 do 14:00 Brzeziny, ul. Tulipanowa, ul. Zawilcowa, ul. Sasanek, ul. Różana, ul. Przedwiośnie, ul. Ogrodowa, ul. Konwaliowa, ul. Klonowa, ul. Irysowa, ul. Daliowa, ul. Chryzantem, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Polna, ul. Henryka Sienkiewicza

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa, ul. Jasna

3.04 od godz. 8:30 do 13:30 powiat pabianicki Ldzań, Talar

29.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zdziechów

30.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zimne Wody, Drzewociny

3.04 od godz. 9:00 do 13:00 Czołczyn

5.04 od godz. 8:00 do 14:00

Dobroń, ul. Zakrzewki

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Pabianice, ul. Partyzancka numery 23, 25, 27, 29, 33, 34, 35, ul. Stefana Żeromskiego od numeru 24 do numeru 30 i od numeru 27 do numeru 43

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poddębicki Dzierzązna, gm. Poddębice

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wieluński Kazimierz, ul. Hallera, pl. Kościuszki, ul. 3 Maja, ul. Polna, ul. Słowackiego, ul. Wodna

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gromadzice, Stawek, Stawek Kolonia, Czarnożyły

27.03 od godz. 7:30 do 8:30 Kuźnica, Kuźnica Rusiecka

27.03 od godz. 8:30 do 14:00 Gromadzice, Stawek, Stawek Kolonia, Czarnożyły

27.03 od godz. 17:00 do 18:00 Staw

28.03 od godz. 7:30 do 8:30

Masłowice, Opojowice, Staw, Majorat, Wydrzyn

28.03 od godz. 7:30 do 9:30

Masłowice

28.03 od godz. 8:00 do 9:00 Masłowice, Ludwina

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Masłowice

28.03 od godz. 13:00 do 14:00 Masłowice, Opojowice, Staw, Majorat, Wydrzyn

28.03 od godz. 17:00 do 18:00 Staw

28.03 od godz. 17:00 do 18:00 Dymek, Wielgie, Borek Kolonia

30.03 od godz. 7:30 do 10:00 Dębiec, Dębiec-Kolonia, Kopiec, Stawik Kopiec, Wielgie

30.03 od godz. 7:30 do 9:30 Piskornik, Piskornik Czernicki

30.03 od godz. 8:00 do 14:00 Strobin

30.03 od godz. 8:30 do 14:30 Dębiec, Dębiec-Kolonia, Kopiec, Stawik Kopiec, Wielgie

30.03 od godz. 15:30 do 17:00 Dębiec, Dębiec-Kolonia, Kopiec, Stawik Kopiec, Wielgie

31.03 od godz. 7:30 do 9:30 Klapka, Biała Klapka

31.03 od godz. 7:30 do 15:30 Dębiec, Dębiec-Kolonia, Kopiec, Stawik Kopiec, Wielgie

31.03 od godz. 15:30 do 17:00

Dymek, Wielgie, Borek Kolonia

31.03 od godz. 15:30 do 18:00 Turów

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Mokrsko, Wygoda

3.04 od godz. 8:30 do 14:00 Wieluń, ul. Jana Skrzetuskiego

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 Wieluń, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Stanisławy Grabowskiej, ul. Stodolniana, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

6.04 od godz. 8:00 do 9:00 Wieluń, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Stanisławy Grabowskiej, ul. Stodolniana, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

6.04 od godz. 13:00 do 14:00 powiat zgierski Piaski, Łasieczniki

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zgierz, ul. Wiosny Ludów od nr 42 do 54 oraz od 61 do 71

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Emilia, ul. Podgórna od nr 1 do 19a oraz od 2 do 28, ul. Krótka od nr 2 do 10, ul. Zgierska od nr 42 do 54 oraz od 72 do 82, 88, 90, 92, Słowik, nr 3b,3c, ul. Gdańska od nr 2 do 26

28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego od nr 20 do 39

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Dąbrówka Wielka, ul. Główna, ul. Kościelna, ul. Wycieczkowa, ul. Dąbrowska, ul. Kasztanowa, ul. Lipowa, Dąbrówka-Sowice, ul. Ogrodowa, Dąbrówka-Strumiany, ul. Ogrodowa, ul. Pogodna, ul. Cegielniana Dom dziecka

29.03 od godz. 8:00 do 14:30 Wola Zbrożkowa, od nr 1 do 21a, Władysławów Bielawski, od 1a do 1h od 30.03 godz. 8:00 do 31.03 godz. 14:00 Wola Zbrożkowa, od nr 22 do 49

31.03 od godz. 8:00 do 14:00 Aleksandrów Łódzki, pl. Tadeusza Kościuszki od nr 15 do 28, al. Wyzwolenia od nr 8 do 18, ul. Wojska Polskiego od nr 28 do 34, ul. Henryka Sienkiewicza od nr 3 do 22, ul. Kaczeńcowa od nr 1 do 15, ul. Stefana Żeromskiego od nr 4 do 12 oraz od 5 do 9, ul. Ignacego Daszyńskiego od nr 2 do 36 oraz od 5 do 39, ul. Warszawska nr 10/12, 22, 24, ul. Piotrkowska od nr 3 do 35 oraz od 24 do 34, ul. Jana Kilińskiego nr 22 oraz od 25 do 33, ul. ks. Piotra Ściegiennego nr 4/4b, 5, ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 1, 5, ul. Łęczycka nr 1

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat łowicki Płaskocin

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 Reczyce

30.03 od godz. 8:00 do 15:00 Reczyce

31.03 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Widzew, ul. Pejzażowa numer 15 i 17

25.03 od godz. 7:00 do 13:00 Łódź-Polesie, ul. Armii Krajowej numer 66 blok 375 i numer 70 blok 374

27.03 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Bałuty, ul. Hodowlana numer 1/3a ROD "Brzezina", ul. Selerowa numer 25 ROD "Demeter", ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus numer 111 firma "Albed"

28.03 od godz. 7:00 do 16:00 Łódź-Bałuty, ul. Hodowlana od numeru 9 do 17 oraz od numeru 10 do 16, ul. Kąkolowa numer 3, ul. Konopna od numeru 27 do 49b, ul. Selerowa cała, ul. Skibowa numer 6 i 8, ul. Szczecińska od numeru 91 do 135 oraz od numeru 84 do 104 w tym cmentarz i pętla MPK, ul. Wronia od numer 23 do 31 oraz od numeru 16 do 30 i działka 359, ul. Żyzna numer 21 "Spalarnia"

28.03 od godz. 7:00 do 9:00

Łódź-Górna, ul. Popioły od numeru 36 do 52, ul. Polesie numer 3, ul. Białostocka cała, ul. Purpurowa cała, ul. Wazów od numeru 16a do 22a i numer 21

28.03 od godz. 8:30 do 11:30 Łódź-Bałuty, ul. Franciszkańska numer 30A

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Koniakowska od numeru 31 do 35c, ul. Barytowa cała

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Kąkolowa numer 3, ul. Konopna od numeru 27 do 49b, ul. Wronia od numer 23 do 31 oraz od numeru 16 do 30 i działka 359

29.03 od godz. 7:00 do 9:00

Łódź-Bałuty, ul. Hodowlana od numeru 9 do 17 oraz od numeru 10 do 16, ul. Selerowa cała, ul. Skibowa numer 6 i 8, ul. Szczecińska od numeru 91 do 135 oraz od numeru 84 do 104 w tym cmentarz i pętla MPK, ul. Żyzna numer 21 "Spalarnia"

29.03 od godz. 7:00 do 16:00

Łódź-Polesie, ul. Długosza od numeru 21 do 27, ul. Piotra Bardowskiego numer 4

29.03 od godz. 8:00 do 13:00 Łódź-Bałuty, ul. Traktorowa od numeru 117 do 119 oraz numer 170

29.03 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Brzoskwiniowa od numeru 13a do 55 i od numeru 14a do 62, ul. Cyprysowa od numeru 21 do 25a i od numeru 24 do 38, ul. Zgierska od 250 do 250d, ul. Agrestowa cała, ul. Trawiasta numer 12 i 45, ul. Żywokostowa cała, ul. Nagietkowa numer 8a i 8b

30.03 od godz. 7:00 do 15:00 Łódź-Polesie, ul. Janusza Kusocińskiego numer 84 blok 363 i numer 88 blok 362 klatka 3, 4, 5

30.03 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Widzew, ul. Rokicińska numer 144

30.03 od godz. 8:00 do 12:00

Łódź-Bałuty, ul. Kuropatwia numer 18

30.03 od godz. 8:15 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Kołobrzeska od numeru 31 do 45 oraz od numeru 28 do 44, ul. Lazurowa od numeru 20 do 24, ul. Saharyjska cała, ul. Pustynna od numeru 23 do 41 oraz od numeru 54 do 86

30.03 od godz. 8:30 do 13:30 Łódź-Bałuty, ul. Szczecińska od numeru 135c do 141 oraz od numeru 116 do 118, ul. Liściasta od numeru 203 do 245 oraz od numeru 210 do 218

31.03 od godz. 7:00 do 15:00

Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska numer 151

31.03 od godz. 8:00 do 12:00 Łódź-Polesie, ul. Armii Krajowej numer 44 blok 396 (cały blok wraz ze sklepami i firmami usługowymi)

31.03 od godz. 8:00 do 16:00

Łódź-Górna, ul. Gen. Prądzyńskiego od numeru 17 do 89 oraz od numeru 18 do 34, ul. Zamorska od numeru 27 do 45 oraz od numeru 28 do 48a, ul. Gliwicka od numeru 3 do 17 oraz od numeru 2 do 20, ul. Pokładowa numer 60, ul. Eleonory numer 21, ul. Rokicka od numeru 1 do 19a oraz od numeru 4 do 12, ul. Darniowa cała, ul. Świętojańska numer 21, 23d i 16

31.03 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Armii Krajowej numer 46 i 48 (SKLEPY)

1.04 od godz. 7:00 do 10:00 Łódź-Polesie, ul. Stanisława Wyspiańskiego numer 41 - PRZEDSZKOLE, ul. Janusza Kusocińskiego numer 100 - SZKOŁA

1.04 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Górna, ul. Pabianicka numer 136 i 138

3.04 od godz. 8:00 do 12:00

Łódź-Polesie, ul. Janusza Kusocińskiego numer 86a blok 394 klatki od 1 do 6, oraz punkty usługowe

3.04 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Widzew, ul. Chromowa cała, ul. Rogowska od numeru 43 do 49 oraz od numeru 28c do 60, ul. Strykowska od numeru 131 do 133 oraz od numeru 92 do 94

4.04 od godz. 7:00 do 18:00 Łódź-Polesie, ul. Janusza Kusocińskiego numer 86a blok 394 klatka 6 i 7 i numer 86b blok 395 klatka 1 i 2

4.04 od godz. 8:00 do 16:00

Łódź-Śródmieście, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza numer 43 "Dom Aktora"

4.04 od godz. 8:00 do 11:00 Łódź-Górna, ul. Grażyny cała, ul. Rzgowska 167

4.04 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Zawiszy Czarnego od nr 18 do nr 19

4.04 od godz. 8:30 do 15:00

Łódź-Górna, ul. Familijna od nr 3 do 29 oraz od 6 do 34, ul. Antoniny od nr 5 do 35 oraz od 14 do 20, ul. Gen. Prądzyńskiego od nr 12 do 14a, ul. Pabianicka numer 119/131 i numer 174/176 Stacja Paliw, ul. 3 Maja numer 1/3 Salon Samochodowy

5.04 od godz. 8:00 do 10:30 Łódź-Polesie, ul. Janusza Kusocińskiego numer 86b blok 395 klatka 3, 4 i 5

5.04 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Polesie, ul. Janusza Kusocińskiego numer 84a i 86 blok 364

6.04 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Górna, ul. Przedborska od numeru 15 do 17 oraz od numeru 18 do 28, ul. Śląska numer 87d

6.04 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Armii Krajowej numer 60b, 60c, 60d (sklepy, kioski), ul. Stanisława Wyspiańskiego numer 41a KOŚCIÓŁ I PLEBANIA

7.04 od godz. 8:00 do 16:00

Łódź-Górna, ul. Rudzka numer 21

7.04 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Stokowska od numeru 28 do numeru 28z, ul. Stokowska od numeru 30 do numeru 30n, ul. Stokowska od numeru 32 do numeru 32y, ul. Stokowska od numeru 34 do numeru 34r

7.04 od godz. 10:00 do 12:00 Łódź-Widzew, ul. Andrzeja Kerna numer 8, ul. Andrzeja Kerna od numeru 10 do numeru 10b, ul. Andrzeja Kerna od numeru 12 do numeru 12j, ul. Andrzeja Kerna od numeru 14 do numeru 14l, ul. Andrzeja Kerna od numeru 16 do numeru 16b

7.04 od godz. 10:00 do 12:00

Łódź-Górna, ul. Kolumny od numeru 552 do numeru 596 i od numeru 537 do numeru 553, ul. Rosy cała, ul. Ziemiańska cała, ul. Platanowa cała

27.03 od godz. 9:00 do 13:00

powiat bełchatowski Leśniaki, Gromadzice, Stawek

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Stanisławów Pierwszy

27.03 od godz. 8:00 do 14:30 Bełchatów, ul. Generała Czyżewskiego, ul. Stanisława Staszica, ul. Wiśniowa, ul. św. Alberta Chmielowskiego od 29.03 godz. 8:00 do 30.03 godz. 14:30 Suchcice, Żbijowa, Emilianów, Stefanów, Wdowin-Kolonia

4.04 od godz. 7:30 do 14:30 powiat pajęczański Stróża

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ożegów, ul. Szkolna, ul. Łąkowa, ul. Wierzbowa, ul. Długa

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Stróża, Stróża Kolonia, Wola Wydrzyna

30.03 od godz. 7:30 do 14:30 Siemkowice, ul. Dworcowa, ul. Widawska, ul. Brzozowa, ul. Poręby

4.04 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wieruszowski Chojny, Okalew, Strobin

29.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat tomaszowski Chociw

3.04 od godz. 8:30 do 14:00 powiat łódzki wschodni Starowa Góra, ul. Jana Pawła II numery 28, 30, 30a, 32, ul. Kwiatowa numeru 14 do numeru 24 i działka 573/14, ul. Warzywna od numeru 10 do numeru 18 i działki numer 565/18, 565/19, 565/21

30.03 od godz. 8:00 do 15:00 Prawda, od numeru 1 do numeru 39 i działki, ul. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego numer 7, Czyżeminek, od numeru 54 do numeru 59, oraz numery 38, 55b, 62, 63, 69 i działki, ul. Dojazdowa, Guzew, Miejsce Obsługi Podróżnych I i II

31.03 od godz. 7:30 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

