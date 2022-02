Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 26.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

miejscowości: Tuszyn, Dylów A od 11 do 15, Wręczyca od 9 do 17.

1.03 od godz. 9:00 do 16:30

Działoszyn, ul. Podłęczna, ul. Żurawia, Rynek, ul. Częstochowska, ul. Krótka, ul. Przemysłowa

2.03 od godz. 8:00 do 10:00

Kolonia Lisowice, Draby, Węże, Młynki, Kiedosy, Szczepany

2.03 od godz. 10:30 do 12:30

Łęczyska, Markowizna, Nowa Wieś, Kuźnica, Eligiów, Dębina, Dąbrowa, Kocielizna, Żłobnica

3.03 od godz. 8:30 do 13:30

Chorzenice, Marcinów, Bieliki, Trzciniec, Kąty, Patyków

3.03 od godz. 12:30 do 16:30

Sulmierzyce, ul. Ogrodowa, ul. Krasickiego, ul. Objazdowa, pl. Plac Kościuszki, ul. Strażacka, ul. Sadowa, ul. Górna, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Poprzeczna, ul. Północna

4.03 od godz. 8:30 do 11:00

Sulmierzyce, ul. Południowa, ul. Witolda Pileckiego, ul. Henryka Sienkiewicza, Anielów, Kodrań

4.03 od godz. 10:00 do 12:00