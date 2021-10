Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 27.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (27.10 8:07) nie ma prądu w łódzkim?

powiat radomszczański

Pławno, ul. Przedborska 1, ul. Częstochowska od 1 do 12, ul. Kościelna, ul. Radomszczańska od 1 do 36, Plac Wolności 6, 10, 11, 13, 17A, ul. Korkowa.

27.10 od godz. 7:30 do 13:30

Elżbietów

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

Chruścin, Pirowy 1-19, Olszowiec 1-7A dz. 108

27.10 od godz. 8:00 do 14:00

Żaby, 1-24 oraz dz. 101, 141, 54/1, 98/1, 55, 62/2

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Dzierzązna, gm. poddębice, Księże Młyny, Leśnik, Paulina

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Bąków Dolny

27.10 od godz. 8:00 do 12:00

Nowy Złaków

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Mroga Dolna, Mroga Górna, Michałów

27.10 od godz. 8:00 do 16:00