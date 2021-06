Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 28.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

miejscowość Jedle, od 61 do 77, Prusicko nr 136. 28.06 od godz. 8:30 do 14:30

Szadek, ul. Opłotki, ul. Piotrkowska, ul. Rynek od nr 6 do 12 30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Ostrów-Osiedle, numery parzyste od 2 do 130, numery nieparzyste od 1 do 119. 7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Chechło Drugie, ul. Torowa numer 1, Chechło Pierwsze, ul. Torowa od numeru 5 do numeru 21 1.07 od godz. 8:00 do 15:00

Konstantynów Łódzki, ul. 1 Maja od numeru 42 do numeru 76, ul. Krótka od numeru 11 do numeru 42 30.06 od godz. 8:00 do 14:00

Florentynów, ul. Akacjowa od numeru 1 do numeru 11, ul. Sosnowa numer 2 29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Władysławów, od numeru 1 do 9 30.06 od godz. 8:00 do 14:30

Władysławów, od numeru 10 do 19 29.06 od godz. 8:00 do 14:30

Rogów, ul. Akademicka 1 do 20, ul. Strażacka 9 i 20, Marianów Rogowski, 4 i 6 9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rogów, ul. Cegielniana od 2do 25, ul. Dworcowa 37, ul. Wiśniowa 2 do 9, ul. Projektowana 1 do 12, ul. Kwiatowa 1 do 9, ul. Ogrodowa 1 do 22 29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Górna , 1- go Stycznia, ul. Podgórna , Piątkowska, ul. Sobocka, ul. Partyzantów, ul. Graniczna, ul. Jastrzębska, ul. Łęczycka do nr 27, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Mała, ul. Środkowa, ul. Działowa, ul. Jasna 28.06 od godz. 8:00 do 10:00

Łowicz, ul. Botaniczna, ul. Ułańska, ul. Długa od Bonifraterskiej do Prymasowskiej 1.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Podrzeczna od Starego Rynku do Sanepidu 30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Stefanów, od 2 do 46 30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Rozworzyn, od 1 do 28 28.06 od godz. 8:00 do 15:00

Janowice, całe, Żytowice, od numeru 7 do numeru 113, Włodzimierz - działki, całe, Wysieradz, całe, Huta Janowska, całe 28.06 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Łupkowa od numeru 19 do 43a oraz numer 6, Łódź-Bałuty, ul. Szmaragdowa cała, ul. Andrzeja Wajdy cała 2.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Brukselska cała, ul. Flandryjska cała, ul. Holenderska cała, ul. Czesława Niemena numery 14, 16 oraz od numeru 17 do 35, ul. Rojna od numeru 115 do 127 oraz numery 122A, 122B, 122C, 122D, ul. Szarej Piechoty cała, ul. Profesora Wacława Szuberta cała, Łódź, Aleksandrów Łódzki ul. Cyprysowa numery 1, 1a, 1b, 2, 4, 5, 6, Aleksandrów Łódzki ul. Głogowa działka 14/1, Aleksandrów Łódzki ul. Magnoliowa numer 2/4 oraz działki 18/37, 18/38, 18/39 7.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Flamandzka cała, ul. Tatarczana od numeru 25 do 49 oraz od numeru 24 do 46, ul. Rojna numery 95, 99, 116, 122, oraz od numeru 105 do 127 5.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Białych Róż cała, ul. Czerwonych Maków cała, ul. Normandzka cała, ul. Rojna od numeru 77 do 105 oraz od numeru 94 do 118 9.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat zgierski

Rąbień, ul. Krecia od numeru 4 do 18, ul. Wycieczkowa od numeru 2 do 20, Rąbień AB, ul. Prosta od numeru 3 do 7, ul. Tulipanowa od numeru 3 do 10, ul. Liliowa, Łódź-Bałuty, ul. Ogrody Romanów, ul. Klinowa numer 65 oraz od 72 do 74a

28.06 od godz. 8:00 do 18:00

Popówek Włościański, od numeru 9 do 21, Karnków, od numeru 38 do 44

28.06 od godz. 8:00 do 15:00