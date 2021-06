Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 30.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat poddębicki

Mrowiczna

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Marcinów

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Oleśnica

2.07 od godz. 8:00 do 15:00

Brudnów Pierwszy, Brudnów Stary

5.07 od godz. 8:00 do 15:00

Krzepocinek

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łaski

Łopatki

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Piorunów, Czarnysz

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wandzin

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

Ostrów-Osiedle, numery parzyste od 2 do 130, numery nieparzyste od 1 do 119.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rogóźno, Rogozno Kolonia

1.07 od godz. 8:30 do 13:30

Świerczów

2.07 od godz. 9:00 do 14:30

Łazów, Klęcz, Chociw, Józefów

6.07 od godz. 8:30 do 11:30