Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 30.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (30.08 8:08) nie ma prądu w łódzkim?

powiat radomszczański

Silniczka, od 186 do 189, Działka letniskowa.

30.08 od godz. 7:30 do 13:30

powiat zduńskowolski

Świerzyny, Marcelów, Zapolice, ul. Jesionka, ul. Spacerowa

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łódzki wschodni

Koluszki, ul. Miedziana 2-10, ul. Złota 4-19, ul. Żeliwna 1-46

30.08 od godz. 8:00 do 14:00

Kalinko, od numeru 76 do numeru 100

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Domaniewice

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Spadkowa od numeru 4 do 10, ul. Jagiellońska od numeru 1 do 11 oraz od numeru 2 do 12, ul. Aleksandrowska od numeru 169 do 179 oraz numer 188, ul. Stefanii Skwarczyńskiej od numeru 1 do 13 oraz od numeru 4 do 16

30.08 od godz. 8:00 do 14:00