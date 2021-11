Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 3.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Stoczki, od nr 4 do 53 3.11 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź-Górna, ul. Nad Jasieniem od numeru 6 do 12, ul. Cieszyńska od numeru 7/9 do 15

3.11 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Śródmieście, ul. Juliana Tuwima numer 48

3.11 od godz. 8:00 do 13:00

powiat łódzki wschodni

Kalino, numer 64b firma GROT, od numeru 1 do numeru 92, w tym sklep, bloki, Tuczarnia, Ekopal, hydrofornia, Kalinko, od numeru 11 do numeru 92, w tym osiedle, straż, sklep, ul. Łączna, Giemzówek, od numeru 1 do numeru 27, w tym numery od 11A do 11E, Tadzin, od numeru 1 do numeru 27 i numer 39 skład drewna

3.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zgierski

Brużyczka Mała, od numeru 21 do 50b

3.11 od godz. 11:30 do 14:30