Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 4.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat poddębicki

Góra Bałdrzychowska, Bałdrzychów, Zagórzyce

4.03 od godz. 8:00 do 12:00

Marcinów, Dąbrówka Nadolna

4.03 od godz. 8:00 do 15:00

Pęczniew, ul. Główna nr 31 do 49 nr nieparzyste, ul. Osiedle Młodych

7.03 od godz. 8:00 do 15:00

Maksymilianów, Zygry

7.03 od godz. 8:00 do 15:00

Golice, Tarnowa, gm. Dalików

10.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej od nr 45 do 53 nr nieparzyste i od nr 59 do 70

4.03 od godz. 8:00 do 13:00

Cielce, 33a i od nr 104 do 109

7.03 od godz. 8:00 do 15:00

Sokołów, gmina Sieradz

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Raszelki

8.03 od godz. 8:00 do 15:00