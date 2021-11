Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 4.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (4.11 15:13) nie ma prądu w łódzkim?

powiat zgierski

Zgierz, ul. Adolfa Dygasińskiego numer 36 oraz od 45 do 55, ul. Dolna numery od 1 do 43 oraz od 4 do 36a

od 4.11 godz. 8:00 do 5.11 godz. 14:30

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat sieradzki

Mikołajewice, gmina Warta

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Wilczków, gmina Goszczanów

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Orzeł Biały

8.11 od godz. 8:00 do 15:00

Duszniki, Warta, ul. Głęboka, ul. dr. Karola Szymańskiego

8.11 od godz. 8:00 do 15:00

Lasek

9.11 od godz. 8:00 do 15:00

Buczek, ul. Pieńki

10.11 od godz. 8:00 do 15:00

Włocin-Kolonia

15.11 od godz. 8:00 do 15:00