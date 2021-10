Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 5.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (5.10 12:11) nie ma prądu w łódzkim?

powiat poddębicki

Ewelinów, Ksawercin

5.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat łaski

Budy Stryjewskie

5.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łęczycki

Ksawerów, Helenów, Paprotnia

5.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat łowicki

Łowicz, ul. Józefa Chełmońskiego od Poznańskiej do Strzelcewa

5.10 od godz. 8:00 do 15:00

Polesie

5.10 od godz. 11:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Górna, ul. Wazów nr 30/32

5.10 od godz. 7:00 do 13:00

Łódź-Bałuty, ul. Kryształowa numer 22a, od numeru 43 do 57 oraz od numeru 40 do 50a

5.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bełchatowski

Dobrzelów, Dobrzelów Parasolka, Helenów, Bełchatów, ul. Górna, ul. Nowa

5.10 od godz. 7:30 do 13:30