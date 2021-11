Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 5.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (5.11 11:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat pabianicki

Antoniew, gmina Lutomiersk

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Wilczków, gmina Goszczanów

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Mikołajewice, gmina Warta

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zduńskowolski

Zduńska Wola, ul. Astrowa, ul. Azaliowa, ul. Konwaliowa, ul. Lawendowa

5.11 od godz. 10:00 do 15:00

Antonin, Burzenin, ul. Zarzecze Burzenin Zarzecze

5.11 od godz. 9:30 do 14:30

powiat brzeziński

Witkowice, Przanówka

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Polesie, ul. Kwiatów Polskich cała, ul. Lemieszowa numery 24, 28, 37, ul. Rzepakowa cała, ul. Kwiatowa od numeru 29a do 43f oraz od numeru 28 do 46

5.11 od godz. 8:00 do 15:00