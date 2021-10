Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 6.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat poddębicki

Dominikowice, Lipnica, Kaczenie

6.10 od godz. 8:00 do 16:00

Borki Drużbińskie

7.10 od godz. 8:00 do 15:00

Dominikowice, Lipnica, Kaczenie

7.10 od godz. 8:00 do 16:00

Rzechta Drużbińska

8.10 od godz. 8:00 do 15:00

Balin, Grocholice, Dominikowice, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Ułany

11.10 od godz. 0:00 do 0:00

Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Ułany

12.10 od godz. 8:00 do 16:00

Balin, Grocholice, Dominikowice

12.10 od godz. 8:00 do 11:00

Balin, Grocholice, Dominikowice

13.10 od godz. 8:00 do 16:00

Szczyty

12.10 od godz. 8:30 do 14:30

powiat sieradzki

Duszniki, Warta, ul. Głęboka, ul. dr. Karola Szymańskiego

6.10 od godz. 8:00 do 15:00

Kawęczynek, Raczków

7.10 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Nowy Świat, ul. Władysława Reymonta od ul. Staropolnej do ul. Lema, ul. Ludowa do nr 5

7.10 od godz. 8:00 do 15:00