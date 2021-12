Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 6.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat łaski

Wronowice, od nr 59 do 86, Łask, ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Wiązowa, ul. Wiśniowa

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łask, ul. Gabriela Narutowicza

9.12 od godz. 8:00 do 15:00

Rembów

9.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łask, ul. Marii Konopnickiej, ul. Objazdowa

9.12 od godz. 9:00 do 13:00

Kustrzyce

13.12 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Kleszczowa

10.12 od godz. 8:30 do 12:30

powiat sieradzki

Sieradz, ul. Borek, ul. Kościelna, ul. Jana Mączyńskiego, ul. Wojciecha Paszkiewicza, ul. Arego Sternfelda, ul. Filipa Sulimierskiego, ul. Uniejowska Męka, Męka Jamy

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 63, od nr 69 do 125 nr nie parzyste, 96, 98, 106 i od nr 110 do 122 nr parzyste

7.12 od godz. 10:00 do 15:00