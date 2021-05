Gdzie pojechać na weekend? Co zwiedzić w województwie łódzkim podczas weekendu 2021? 4.05.2021

Majówka to idealny czas na zwiedzanie atrakcji w regionie. Wiele z nich z powodu epidemii koronawirusa zostało zamkniętych. Do niektórych można za to zajrzeć bez przeszkód. Na naszej liście znalazły się atrakcje, które już można obejrzeć, lub wkrótce zostaną ponownie uruchomione dla zwiedzających. Co więc warto zobaczyć w regionie? ZOBACZ CO ZWIEDZAĆ NA KOLEJNYCH SLAJDACH >>>>Ciuchcia a właściwie parowóz Px48 od ponad dwudziestu lat wita wjeżdżających do osiedla Karsznice. Jako "reklama" skansenu lokomotyw jest miejscem, gdzie rodziny z dziećmi przyjeżdżają by poczuć moc maszynisty. Dojazd do niej jest możliwy od ulicy Karsznickiej. Wikimapia

J.Jezierska