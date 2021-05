Gdzie pojechać na weekend? Zobacz, co zwiedzić w województwie łódzkim podczas weekendu 2021! ZOBACZ 11.05.2021 Michał Kaźmierczak Krzysztof Kaniecki

Archikolegiata w Tumie (na zdjęciu) Kościół wzniesiony w XII wieku, znajdujący się w pobliżu dawnej lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu. Należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Zbigniew Nienacki, jak pisze w posłowiu do powieści "Pan Samochodzik i święty relikwiarz" (pierwotny tytuł Uroczysko), opis fikcyjnej występującej w fabule książki „kolegiaty w Opornej", właśnie na archikolegiacie w Tumie. Według starszych badań z fundacji Bolesława Chrobrego i z udziałem świętego Wojciecha powstało tu pierwsze w Polsce (założone prawdopodobnie w 997) opactwo benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. (Wikipedia)Wejście jest darmowe. Warto z niego skorzystać.

Gdzie pojechać na weekend? Zobacz, co zwiedzić w województwie łódzkim podczas weekendu 2021! Zobacz, gdzie pojechać w majowy weekend podczas pandemii Majówka to idealny czas na zwiedzanie atrakcji w regionie. Część z nich z powodu epidemii koronawirusa zostało zamkniętych. Do niektórych można za to zajrzeć bez przeszkód. Na naszej liście znalazły się atrakcje, które już można obejrzeć, lub wkrótce zostaną ponownie uruchomione dla zwiedzających.