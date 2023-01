Gdzie się leczyć w 2023 roku. Lista poradni specjalistycznych, w których możesz leczyć się bezpłatnie. Te poradnie mają umowę z NFZ

W piątek 27 stycznia specjalny prezent dla Czytelników papierowego wydania Dziennika Łódzkiego. Do lokalnych tygodników gazety – Kocham Łódź, ITS, 7 Dni oraz Nad Wartą Weekend – dołączymy szczegółową listę poradni specjalistycznych, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Sprawdź, które placówki w twoim powiecie mają umowę z Funduszem

Na obszernej, dołączanej bezpłatnie do Dziennika Łódzkiego, liście znajdziesz adresy i numery telefonu wszystkich poradni, w których można leczyć się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Listy przygotowaliśmy we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia.

Nie możesz dotrzeć do lekarza, odwołaj wizytę

Pamiętaj, żeby wizyty, z których nie możesz skorzystać – odwołać. To obowiązek. NFZ do wszystkich zapisanych na pierwszą wizytę u specjalisty, badanie czy operację wysyła SMS z przypomnieniem i numerem telefonu, pod który trzeba zadzwonić, jeśli nie możemy przyjść. Z takiego zwolnionego miejsca skorzysta inny chory, na przykład w stanie pilnym.