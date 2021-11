Gdzie się podział tak chwalony Widzew? Górale wybili nam z głowy sen o wielkości. Zdjęcia

Przed meczem pisaliśmy, że zarówno Widzew, jak i Podbeskidzie chcą wrócić do ekstraklasy. Zasugerowaliśmy, że może obie drużyny wrócą razem. Po tym meczu poważniejszym kandydatem są górale z Bielska-Białej, którzy do Widzewa tracą już tylko 6 punktów. Łodzianie w czterech ostatnich meczach zdobyli dwa punkty. Gdzie się podział dobrze grający Widzew?

Po meczu trener Janusz Niedźwiedź powiedział: – Jesteśmy bardzo rozczarowani tym, co się wydarzyło, szczególnie drugą połową. W pierwszej wydawało się, że wszystko kontrolujemy, mamy niezłe momenty, a po przerwie tracimy w łatwy sposób dwa gole. Potem jeszcze przytrafiła się czerwona kartka i stanęliśmy jako sztab przed wyborem - czekamy na własnej połowie na najniższy wymiar kary i bronimy się albo wychodzimy odważnie i szukamy pressingu, mimo że gramy o jednego zawodnika mniej i może to nas narazić na kontry.

Jako trener nie chciałem czekać na najniższy wymiar kary, ale zaryzykować i pójść wyżej, by spróbować odwrócić ten mecz. Szereg naszych błędów spowodował jednak, że dostaliśmy trzecią, a później czwartą bramkę i mecz zakończył się najwyższą porażką odkąd jestem trenerem Widzewa Łódź.

Zawiedliśmy dziś jako drużyna, nie będę zwalał winy na żadnego pojedynczego zawodnika. Mieliśmy problemy, szczególnie w drugiej połowie, z wprowadzeniem piłki, a wieloma stratami to my sami nakręcaliśmy przeciwnika i to, co mu daliśmy, po prostu wykorzystywał.

Krystian Nowak wrócił do treningu, natomiast wprowadzamy go w spokojnym tempie, bo przerwa była dość długa. Będziemy starać się, by zagrał w najbliższym spotkaniu. Przemysław Kita zgłosił w piątek ból gardła i nie był w stanie z nami przyjechać na mecz. Jest to najpewniej kilkudniowa niedyspozycja.

Jak padły bramki?

W 49 minucie po fatalnym ustawieniu defensywy Widzewa (linię spalonego złamał Patryk Stępiński) Kamil Biliński pokonał Jakuba Wrąbla. Michał Grudniewski krył króla strzelców na radar.

W53 minucie obrońcy Widzewa cofają się, piłkę podciąga Juan Roman i strzela. Bramkarz łodzian odbija piłkę, a Kamil Biliński przy biernej postawie naszych defensorów dobija do siatki.

W73 minucie drugą żółtą kartką ukarany został Patryk Stępiński i musiał opuścić boisko. Grając w dziesiątkę lider traci jeszcze dwa gole: w 86 minucie Marek Hanousek w roli stopera nie zatrzymał akcji Kamila Bilińskiego, piłkę otrzymał rezerwowy Dawid Polkowski i z bliskiej odległości oszukał Jakuba Wrąbla.

Wreszcie w ostatniej minucie meczu były widzewiak Konrad Gutowski zagrał do Kamila Bilińskiego, a ten strzelił swoją trzecią i czwartą w meczu bramkę. ą